Стала известна цена на недорогой смартфон Motorola G50 с АКБ на 5 000 мАч

Новинка уже скоро будет представлена официально и выйдет на европейский рынок, но до анонса стала известна ее цена.

Как сообщили журналисты из Испании, в их стране аппарат оценят в 230 евро. Такая стоимость будет для Motorola G50 в конфигурации с 4 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Уже известно, что недорогой смартфон от Motorola будет оснащен процессором Snapdragon 480 с поддержкой сетей пятого поколения.

Его экран будет иметь поддержку частоты обновления 90 Гц, а его разрешение составит HD+. На задней панели будет находиться камера с главным модулем на 48 Мп.

За автономную работу аппарата ответит аккумулятор на 5 000 мАч с поддержкой 20-ватной зарядки. Другие подробности пока не раскрываются.