Компания Sony скоро официально представит новый компактный смартфон, который она уже сертифицирует.

Недавно новинка появилась в базе данных Google Play Console, где модель носит название Sony Xperia Ace II. Наряду с этим стали известны и некоторые характеристики новинки.

Sony выпустит недорогой 5,5-дюймовый смартфон Sony Xperia Ace 2, в котором установят процессор MediaTek Helio P35, дополненный 4 ГБ оперативной памяти.

В качестве операционной системы будет выступать Android 11. Еще известно о наличии сканера отпечатков пальцев на боковой грани, двойной основной камере и дополнительной кнопки.

Экран аппарата получит разрешение 720 x 1496 пикселей и в нем будет каплевидный вырез под фронтальную камеру.

Есть информация, что возможно новый Sony Xperia Ace 2 будет представлен только на рынке Японии. Предполагается, что презентация аппарата состоится уже 19 мая.