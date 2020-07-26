Смартфон Nubia Red Magic 5 стал новым лидером рейтинга AnTuTu

Смартфону Nubia Red Magic 5 удалось набрать по результатам тестов рекордное количество баллов за всю историю бенчмарка.

Этот аппарат показал результат 659 586 баллов, став абсолютным лидером AnTuTu. Предыдущим рекордсменом был Lenovo Legion, у которого показатель составил 648 871 балл.

Вероятно, на отличные показатели повлиял установленный в модели разогнанный процессор Snapdragon 865 Plus.

Как рассказал представитель компании, хороший результат смартфон показал и в бенчмарке Master Lu, где показатель составил 616 085 баллов.

В новом устройстве, как стало известно ранее, будет установлен экран с частотой обновления 144 Гц и в нем используется AMOLED дисплей.

Также в новинке будет оперативная память LPDDR5 и встроенная UFS 3.1. Еще в Nubia Red Magic 5 заявлена технология быстрого чтения Magic Write, которая улучшает общую производительность смартфона.