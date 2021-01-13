Бренд iQOO объявил о начале приема предварительных заказов на свой новый флагманский смартфон iQOO 7.

Этот аппарат стал самым дешевым на рынке, который получил процессор Snapdragon 888, тогда как первым устройством с этим чипом стал Xiaomi Mi 11 и он обойдется дороже, чем iQOO 7.

Смартфон iQOO 7 с процессором Snapdragon 888 стал доступен для заказа в двух конфигурациях. Первая имеет объём памяти 8/128 ГБ, а вторая – 12/256 ГБ.

Стоимость первой составляет 588 долларов, а вторая обойдется в 650 долларов. В смартфоне, напомним, установлен 6,62-дюймовый экран AMOLED разрешением 2400×1080 точек с частотой обновления 120 Гц.

На передней панели имеется фронтальная камера разрешением 16 Мп, а основная камера получила модули на 48, 13 и 13 Мп.

Батарея аппарата получила емкость 4 000 мАч и имеет поддержку зарядки мощностью 120 Вт. Стоит отметить, что такое зарядное устройство предлагается для смартфона в комплекте.

Работает новинка под управлением ОС Android 11 с оболочкой OriginOS.