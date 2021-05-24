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Обзоры рынков

Samsung добавляет четыре новые модели в линейку смарт-мониторов

24.05.2021 22:28

В ноябре прошлого года Samsung представила новую линейку смарт-мониторов, предлагающих функции, обычно присутствующие в смарт-телевизорах компании.

Основанные на фирменной ОС Tizen от Samsung, линейка Samsung Smart Monitor предлагала пользователям новый универсальный опыт с поддержкой беспроводной связи DeX, голосовым управлением Bixby и поддержкой множества популярных потоковых сервисов. Смарт-мониторы появились на индийском рынке в начале этого года в апреле. Теперь Samsung добавляет в модельный ряд четыре новые модели.

Линейка Samsung Smart Monitor второго поколения включает 43-дюймовую модель Smart Monitor M7 с дисплеем 4K UHD и поддержкой HDR10, 24-дюймовую модель Smart Monitor M5 начального уровня с дисплеем FHD и новые белые варианты существующих Модели Smart Monitor M5 с диагональю 27 и 32 дюйма. Новый 43-дюймовый Smart Monitor M7 теперь является самым премиальным предложением в линейке, и он поставляется с новым универсальным пультом дистанционного управления с питанием от солнечной батареи, сделанным из переработанного пластика. Две новые модели имеют дисплей 16: 9, угол обзора 178 градусов, максимальную яркость 250 нит и поддержку HDR10. Мониторы также включают динамики мощностью 10 Вт.

Samsung добавляет четыре новые модели в линейку смарт-мониторов

Новая линейка Samsung Smart Monitor поставляется с некоторыми значительными обновлениями программного обеспечения, включая функцию TV Plus, которая дает пользователям доступ к бесплатному телевидению в прямом эфире и контенту по запросу, функцию универсального руководства, которая предлагает рекомендации по контенту на основе моделей просмотра пользователей, и настраиваемая поддержка голосового помощника. Последняя функция особенно полезна, так как позволяет пользователям менять голосового помощника на своих смарт-мониторах на Google Assistant или Amazon Alexa. Кроме того, в июне Samsung обновит функцию удаленного доступа до «ПК на экране», что обеспечит «простое и безопасное соединение между Smart Monitor и внешними ПК для повышения удобства использования».

Samsung на данный момент не разглашает информацию о ценах и наличии новых смарт-мониторов. Мы обновим этот пост, как только компания поделится более подробной информацией. Вы можете узнать больше о новой линейке Smart Monitor, перейдя на веб-сайт Samsung.

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