Самая мощная версия смартфона Redmi K30 Pro появилась в продаже

Бренд Redmi запустил продажи новой, самой мощной версии смартфона Redmi K30 Pro, которая не была анонсирована во время презентации других моделей линейки.

29 мая компания на территории Китая запустила в продажу новую версию смартфона, которая теперь представлена в версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Ранее, напомним, смартфон предлагали в версии с 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Эта новинка получил ценник в 628 долларов.

Помимо увеличенного объёма памяти изменений в аппарате не произошло и он технически идентичен Redmi K30 Pro.