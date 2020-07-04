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Realme анонсировала в РФ смартфон 60-кратным зумом и смарт-часы

04.07.2020 18:48

Компания Realme начала тизерную кампанию в России, где анонсирует проявление новых продуктов.
Недавно в социальной сети был опубликован постер, в котором говорится о скором выходе на рынок России смартфона с 60-кратным зумом и смарт часов.

Речь идет о смартфоне Realme X3 SuperZoom, представленном в мае, а также часов Realme Watch. Их российская премьера состоится 14 июля.

Подробности о стоимости пока не раскрываются. Напомним, что в прошлом месяце Realme X3 SuperZoom появился в продаже в Европе.

Его продают по цене 499 евро за вариант 12/256 ГБ. Что касается смарт-часов Realme Watch, то это первые умные часы компании, который продают по цене 55 евро.

В Realme Watch установили 1,4-дюймовый дисплей с разрешением 320 на 320 пикселей, пульсометр, модуль Bluetooth 5.0 и реализовали защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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