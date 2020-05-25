Раскрыты подробности и возможный дизайн Xiaomi Mi Band 5

Фитнес-браслет нового поколения, как ожидается, будет представлен в июне или июле.

Пока же инсайдеры делятся подробностями и даже фотографиями новинки. Впрочем, последние опубликованные изображения оказались фейком.

А пока в сети появились новые фотографии Xiaomi Mi Band 5, но и к ним стоит относиться не столь серьезно.

Возможно именно так будет выглядеть браслет с предварительным ценником 28 долларов.

Судя по изображениям, в новинке будет небольшой экран, а еще ей приписывали возможность измерять уровень кислорода в крови.

Также сообщается, что в браслете будет поддержка голосового помощника Amazon Alexa. Ранее сообщалось, что в Mi Band 5 увеличат экран до 1,2-дюйма, установят NFC и увеличат время автономной работы.