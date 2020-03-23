Раскрыт новый 5G-процессор от Huawei

Huawei 30 марта выпустит новый смартфон Honor 30S, в котором дебютирует новая платформа Kirin 820 5G.

Этот новый процессор будет работать в сетях пятого поколения с неавтономной (NSA) и автономной (SA) платформой.

В основе нового процессора лежит собственная архитектура Huawei Da Vinci. Предположительно она создана на ядре ARM Cortex-A76 с графическим ускорителем Mali-G77.

Известно, что Kirin 820 5G в GeekBench 4.0 набрал 3490 баллов в однопоточном режиме и 11 200 баллов при активации всех ядер.

Такие показатели выше, чем у Snapdragon 855 и Kirin 980. Использовать Kirin 820 5G будут в смартфонах Huawei и Honor среднего уровня.