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Первый в мире планшет с 5G выйдет на рынок 30 января

29.01.2020 15:09

Выпустит первый в мире планшет с поддержкой работы в сетях пятого поколения компания Samsung.
Новинка будет представлена на домашнем рынке, а в дальнейшем возможно его продажи начнут и на других рынках.

На внутреннем для компании рынка стоимость планшета составит 990 тыс. вон или 53 тыс. рублей. В продажу первый в мире планшет с 5G поступит 30 января.

В данном случае речь идет о новой версии Galaxy Tab S6. Новинка получит 10,5-дюймовый экран AMOLED и четыре динамика Dolby Atmos.

Этот планшет в компании позиционируют, как «развлекательный центр».

Технические характеристики будут такими же, как и в обычном Galaxy Tab S6, а именно процессор Snapdragon 855, 128 Гб встроенной памяти, Android 9 Pie с дальнейшим обновлением до Android 10, а также батарея на 7040 мАч.

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