Опубликован рейтинг самых мощных смартфонов в мире

AnTuTu опубликовали рейтинг самых производительных смартфонов на мировом рынке.

Этот рейтинг немного отличается от китайского ТОПа. В опубликованном рейтинге самых мощных смартфонов в мире первые три строчки занимают модели, оснащенные процессором Snapdragon 865.

Последний является флагманским в 2020 году. Так, на первой строчке располагается Xiaomi Mi 10 Pro, заработавший в тестах 593 769 баллов.

OnePlus 8 Pro стал вторым с результатом 582 697 балов, а в тройке лидеров оказался Xiaomi Mi 10, у которого результат 580 027 баллов.

Две модели Samsung заняли следующие две строчки и это Samsung S20 Ultra 5G и Samsung S20+ 5G. Они в тестах набрали 519 713 и 518 494 балла.

В десятке самых производительных смартфонов на мировом рынке оказались: Asus ROG Phone 2 (509 060 баллов), Samsung S20+ (505 071 балл), Samsung S20 5G (503 324 балла), OnePlus 7T (496 700 баллов) и OnePlus 7T Pro (496 211 баллов).