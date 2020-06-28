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OnePlus анонсировала более доступные модели телевизоров

28.06.2020 13:17

Компания OnePlus недавно показала тизеры самого дешевого телевизора, о чем более подробно «Астера» писала ранее. OnePlus анонсировала более доступные модели телевизоров
Однако теперь бренд анонсирует три новых модели телевизоров, которые окажутся дешевле, чем топовые Q1 и Q1 Pro.

OnePlus анонсировала анонс более доступных моделей телевизоров на 2 июля. Наряду с этим стали известны и предварительные цены новинок. Ожидается, что их стоимость в зависимости от диагонали будет варьировать от $265 до $660.

В этой линейке будут модели с экранами на 32, 43 и 55 дюймов. Их разрешение составит HD, Full HD и 4К соответственно.

Кроме этого известно, что толщина телевизоров или одного из них составит 6,9 мм. Другие подробности о новинках пока неизвестны.

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