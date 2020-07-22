Новый смартфон от Vivo получит селфи-камеру на 44 Мп

Компания Vivo готовит к выходу новый смартфон, который, как стало известно, выйдет на рынок под названием Vivo S7 5G.

То есть это будет преемник модели Vivo S6 5G, вышедшей в марте. Если верить источникам, то в новом смартфоне будет сделан акцент на фронтальную камеру.

Модели приписывают селфи-камеру с датчиком Samsung GH1, разрешение которого составит 44 Мп. Помогать этому модулю будет 8-мегапиксельный сенсор Hi846 от Hynix.

В основной камере новинки появится 64 Мп модуль, а также сенсоры на 8 и 13 Мп.

Что касается других характеристик, то в аппарате будет 6,43-дюймовый экран с подэкранным сканером, а его стоимость составит около 430 долларов.