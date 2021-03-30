«Неубиваемый» смартфон Kingkong 5 Pro с NFC появился в продаже

Стартовали продажи защищённого смартфона Kingkong 5 Pro. Это первый «неубиваемый» смартфон с NFC модулем и поддержкой Google Pay для бесконтактной оплаты.

Первая партия смартфонов будет продаваться по цене 130 долларов США. Позже, цена вырастет до 250 долларов или 19 000 рублей.

Другие особенности – защита стандарта IP68 и IP69K. Кроме того Kingkong 5 Pro соответствует американским стандартам MIL-STD-810G.

Смартфон выдерживает падение с высоты 1.5 метра на твёрдые поверхности.

Всё вышесказанное дополнено аккумулятором на 8000 мА*ч. Этого хватит на 3-4 дня обычной эксплуатации устройства.

Объём памяти составит 4 Гб оперативной и 64 Гб флэш-памяти. Основная камера представлена 48 Мп датчиком от Sony, а фронтальная камера обладает разрешением 25 Мп.