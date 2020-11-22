Новый смартфон от компании Samsung уже засветился в нескольких бенчмарках, благодаря чему стали известны некоторые его характеристики.

Презентация новинки с названием Samsung Galaxy A02 ожидается скоро. Смартфон будет относиться к категории бюджетных и ранее ему приписывали АКБ на 3 500 мАч.

При этом данные бенчмарка показывают, что недорогой смартфон Samsung Galaxy A02 оснастят батареей на 5000 мА•ч.

Работать устройство будет на процессоре Snapdragon 450, который дополнит 3 ГБ оперативной памяти. Сколько предложат встроенной памяти пока неизвестно.

При этом есть данные о наличии 15-ватной зарядки, а также 5,7-дюймового экрана и 13-мегапиксельной основной камеры.