На видео показали геймпад DualSense для PlayStation 5

На видео показали геймпад DualSense для PlayStation 519.07.2020 13:06
Недавно в Сеть слили информацию о стоимость игровой консоли нового поколения и аксессуаров к ней.
Более подробно об этом «Астера» писала ранее.
Недавно в распоряжении известного инсайдера оказался короткий видеоролик, в котором показали геймпад DualSense для PlayStation 5.
Этот аксессуар обойдется покупателям в 60 евро. Устройство впервые показали в Сети.
В отличие от геймпада для PlayStation 4, новый DualSense имеет измененный дизайн, а его габариты оказались больше.
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