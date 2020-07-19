На видео показали геймпад DualSense для PlayStation 5

Недавно в Сеть слили информацию о стоимость игровой консоли нового поколения и аксессуаров к ней.

Более подробно об этом «Астера» писала ранее.

Недавно в распоряжении известного инсайдера оказался короткий видеоролик, в котором показали геймпад DualSense для PlayStation 5.

Этот аксессуар обойдется покупателям в 60 евро. Устройство впервые показали в Сети.

В отличие от геймпада для PlayStation 4, новый DualSense имеет измененный дизайн, а его габариты оказались больше.