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Meizu выпустит свой флагманский смартфон на базе процессора Snapdragon 888

26.01.2021 19:21

Компания Meizu готовит к выходу новую модель флагманского смартфона, который выйдет на рынок под названием Meizu 18 и уже предлагается для предварительного заказа.
В частности, упоминание о новинке обнаружили в онлайн-магазине Pinduoduo, где и открыли прием предварительных заказов.

Модель официально еще не представили, да и характеристики ее не известны.

По предварительным данным, в смартфоне с Snapdragon 888 установят дисплей OLED, частота обновления которого составит 120 Гц, а разрешение 2340×1080 точек.

Оперативной памяти в новинке будет 6 ГБ. Также сообщается о 2-мегапиксельной фронтальной камере, основной камере с перископом и быстрой зарядке мощностью 100 Вт.

Еще смартфон будет поддерживать технологию беспроводной зарядки мощностью 40-45 Вт. Ориентировочная стоимость устройства составит 700 долларов.

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