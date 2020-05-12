LG Wing станет самым необычным смартфоном последних лет

Компания LG ведет разработку нового необычного смартфона, который должен выйти под названием Wing.

По предварительным данным, такой аппарат появится во второй половине года, но точные даты пока не называют.

Что касается самого смартфона, то он будет иметь поворотный дисплей, а также он будет иметь новый форм-фактор.

Под вращающимся дисплеем расположится еще один экран, который имеет меньшую диагональ. Основной экран получит размер 6,8 дюйма, а диагональ дополнительного составит 4 дюйма.

По информации источников, новинка LG Wing будет оснащена процессором Snapdragon 700, а ее основная камера получит главный модуль на 64 Мп.