LG представила более доступную версию смартфона LG Velvet

По сути компания выпустила тот же LG Velvet, но с прошлогодним процессором и ценником ниже, чем у обычной модели.

О том, что у LG Velvet появится более доступная модификация было известно ранее, когда в базах регуляторов замечали это устройство.

В то время как обычный LG Velvet имеет процессор Snapdragon 765G и поддержку сетей пятого поколения, удешевленный вариант получил Snapdragon 845 без 5G.

Благодаря этому смартфон обойдется в 499 евро в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Этот вариант оказался дешевле на 150 евро.

В остальном характеристики устройства идентичны оригинальной модели.