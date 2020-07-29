LG представила более доступную версию смартфона LG Velvet

LG представила более доступную версию смартфона LG Velvet29.07.2020 13:25
По сути компания выпустила тот же LG Velvet, но с прошлогодним процессором и ценником ниже, чем у обычной модели.
О том, что у LG Velvet появится более доступная модификация было известно ранее, когда в базах регуляторов замечали это устройство.
В то время как обычный LG Velvet имеет процессор Snapdragon 765G и поддержку сетей пятого поколения, удешевленный вариант получил Snapdragon 845 без 5G.
Благодаря этому смартфон обойдется в 499 евро в версии с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Этот вариант оказался дешевле на 150 евро.
В остальном характеристики устройства идентичны оригинальной модели.
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