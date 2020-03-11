Huawei раскрыла некоторые особенности камеры смартфона P40 Pro

Huawei раскрыла некоторые особенности камеры смартфона P40 Pro11.03.2020 22:20
Презентация нового камерофона от Huawei состоится 26 марта. Для этого производитель проведет отдельную презентацию, на которой продемонстрируют семейство P40.
Показ смартфонов запланирован 26 марта, и Huawei постепенно начинает раскрывать главные особенности будущих смартфонов.
Накануне представители производителя подтвердили информацию про датчик RYYB. Его впервые применили в P30 Pro и благодаря ему аппарат может делать хорошие ночные снимки.
Также было сказано, что при создании основной камеры P40 Pro разработчики вдохновлялись орлами, которые способны видеть жертву с расстояния 3000 метров.
Таким образом, в Huawei намекают на зум в смартфоне, но какой он будет пока не известно.
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