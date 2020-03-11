Huawei раскрыла некоторые особенности камеры смартфона P40 Pro

Презентация нового камерофона от Huawei состоится 26 марта. Для этого производитель проведет отдельную презентацию, на которой продемонстрируют семейство P40.

Показ смартфонов запланирован 26 марта, и Huawei постепенно начинает раскрывать главные особенности будущих смартфонов.

Накануне представители производителя подтвердили информацию про датчик RYYB. Его впервые применили в P30 Pro и благодаря ему аппарат может делать хорошие ночные снимки.

Также было сказано, что при создании основной камеры P40 Pro разработчики вдохновлялись орлами, которые способны видеть жертву с расстояния 3000 метров.

Таким образом, в Huawei намекают на зум в смартфоне, но какой он будет пока не известно.