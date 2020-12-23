Huawei презентовала новый бюджетный смартфон Enjoy 20 SE

Китайская компания провела мероприятие, на котором показала новые устройства, включая новый недорогой смартфон с названием Enjoy 20 SE.

Этот аппарат получил 6,6-дюймовый дисплей Full HD+, в котором реализован вырез под фронтальную 16-мегапиксельную камеру.

На задней панели Huawei Enjoy 20 SE расположилась основная камера с модулями на 48, 8, 2 и 2 Мп. На боковой панели установили сканер отпечатков пальцев.

Основой аппарата стал процессор Dimensity 700 5G, который был представлен официально в прошлом месяце. Еще в смартфоне стоит отметить наличие аккумулятора на 5 000 мАч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт.

Заявлено, что только 10 минут зарядки позволит смотреть видео на протяжении двух часов. Смартфон в следующем месяце поступит в продажу в трех цветах, среди которых Morning Gold, Qijing Forest и Magic Night Black.

Стоимость аппарата в версии 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ составит 198 долларов, а версия 8/128 ГБ обойдется в 229 долларов.