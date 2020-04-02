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Honor презентует 9 апреля смартфон Honor Play 4T

02.04.2020 13:34

Бренд Honor анонсировал презентацию нового смартфона, который назвали «интересным продуктом».
Honor презентует 9 апреля смартфон с названием Honor Play 4T, но кроме даты презентации бренд никакой дополнительной информации не предоставил.

При этом на ресурсе huaweicentral.com уже появились предварительные характеристики.

Источник сообщает, что у Honor Play 4T будет установлен 6,3-дюймовый OLED-экран, в котором будет каплевидный вырез для фронтальной камеры разрешением 16 Мп.

В основной камере будет модули на 48, 8 и 2 Мп.

Работать модель будет на процессоре Kirin 820, а за его автономность ответит аккумулятор на 4 000 мАч с поддержкой зарядки на 22,5 Вт.

Что касается сканера отпечатков пальцев, то его встроят в экран.

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