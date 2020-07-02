Honor представила 5G-смартфон Honor X10 Max

Бренд Honor 2 июня провел презентацию нового большого смартфона, который имеет семидюймовый экран и поддерживает работу в сетях пятого поколения.

Honor представила смартфон X10 Max с поддержкой 5G-сетей и аккумулятором емкостью 5000 мАч, который будет заряжаться от блока мощностью 22,5 Вт.

В смартфоне с экраном 7,09 дюйма имеется матрица RGBW, а она имеет сертификат TÜV Rheinland low blue light certification и на 70% больше яркости в сравнении с IPS-дисплеями.

Основой для новинки стал процессор MediaTek Dimensity 800, который дополняет 6 или 8 ГБ оперативной и 64 или 128 Гб встроенной памяти.

Сканер отпечатков в смартфоне есть, но располагается он на боковой грани. Что касается камер, то фронтальная имеет датчик на 8 Мп, а в основной установлены модули на 48 и 2 Мп.

Отдельно стоит отметить наличие в новом X10 Max модуля NFC, который имеет расширенный функционал и может использоваться, например, вместо ключа от автомобиля.

Оценили новый смартфон в 270 долларов за версию 6/64 ГБ. Варианты 6/128 и 8/128 ГБ обойдутся покупателям в 300 и 355 долларов соответственно. Официальные продажи устройства стартуют уже 3 июля.