Honor готовит новый смартфон с процессором Snapdragon 888 и 512 ГБ памяти

В сети показали скриншот со смартфона, в котором содержится информация о новом смартфоне от бренда Honor.

О какой конкретно модели идет речь не понятно, но известно, что она получит процессор Snapdragon 888 и 512 ГБ встроенной памяти.

Есть предположение, что речь идет о версии Honor 50 Pro+, либо это будет модель из серии Magic.

Также указано, что аппарат работает под управлением операционной системы Android 11 с MagicUI 5.0, а его дисплей получил разрешение 2772 х 1344 точек.