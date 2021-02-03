HMD Global представила новый смартфон Nokia 1.4 за 7990 рублей

HMD Global в текущем году представила свой первый смартфон Nokia 1.4. Это бюджетный аппарат, который создан на базе процессора Snapdragon 215.

Помимо процессора начального уровня аппарат получил операционную систему Android 10 Go, которую в дальнейшем обновят до Android 11 Go.

В новинке установлен 6,51-дюймовый экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру с датчиком на 5 Мп.

На тыльной стороне размещен круглый блок для двойной камеры с объективами на 8 и 2 Мп.



Под «капотом» аппарата находится аккумулятор на 4000 мАч, как минимум 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.

На российском рынке Nokia 1.4 появится в первом квартале текущего года по цене 7990 рублей за версию 2/32 ГБ и 9990 рублей за 3/64 ГБ памяти.