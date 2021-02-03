HMD Global представила новый смартфон Nokia 1.4 за 7990 рублей

HMD Global представила новый смартфон Nokia 1.4 за 7990 рублей04.02.2021 00:03
HMD Global в текущем году представила свой первый смартфон Nokia 1.4. Это бюджетный аппарат, который создан на базе процессора Snapdragon 215.
Помимо процессора начального уровня аппарат получил операционную систему Android 10 Go, которую в дальнейшем обновят до Android 11 Go.
В новинке установлен 6,51-дюймовый экран с разрешением HD+ и каплевидным вырезом под фронтальную камеру с датчиком на 5 Мп.
На тыльной стороне размещен круглый блок для двойной камеры с объективами на 8 и 2 Мп.
Под «капотом» аппарата находится аккумулятор на 4000 мАч, как минимум 2 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти.
На российском рынке Nokia 1.4 появится в первом квартале текущего года по цене 7990 рублей за версию 2/32 ГБ и 9990 рублей за 3/64 ГБ памяти.
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