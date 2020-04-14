Хакеры продают свыше полмиллиона аккаунтов Zoom

Объявления о продаже аккаунтов на подпольных площадках обнаружили специалисты компании по кибербезопасности Group-IB.

Они увидели порядка 4,2 тыс. объявлений о продаже аккаунтов пользователей Zoom. Объявления были замечены на трех подпольных площадках сети.

По предварительным подсчетам хакеры могут продать около полмиллиона аккаунтов пользователей, в том числе и россиян.

Стоит отметить, что ранее разработчиков Zoom не раз обвиняли в проблемах, связанных с безопасностью их сервиса.

Так, в прошлом году Apple из-за серьезной уязвимости в Zoom удалила его со своих компьютеров, а недавно Google запретила своим сотрудникам пользоваться этим сервисом видеоконференций.