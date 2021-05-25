Google выпустит новые Google Pixel 6 с 50 Мп камерой и экраном 120 Гц

В сети опубликовали новые данные о характеристиках грядущих аппаратов линейки Pixel.

В новой серии будут представлены модели Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro, которые, как сообщил источник, получат основную камеру с модулем Samsung GN2 разрешением 50 Мп, а также экран с частотой обновления 120 Гц.

В основной камере также будет широкоугольная камера и телевик разрешением 8 Мп, имеющий пятикратный оптический зум.

При этом отмечается, что камеру такого разрешения получит как минимум старшая версия смартфона. Что касается процессора, то тут все неоднозначно.

Как известно, Google и Samsung ведут совместные работы по разработке процессора Whitechapel, а именно он и может быть в основе смартфонов.

Новый чип будут выпускать по 5-нм техпроцессу, а его производительность окажется где-то между Snapdragon 865 и Snapdragon 888.

Все подробности о смартфонах будут раскрыты уже в октябре, когда состоится их презентация.