Galaxy A42 станет самым дешевым 5G-смартфоном Samsung

Galaxy A42 станет самым дешевым 5G-смартфоном Samsung01.07.2020 14:12
В Сети стали появляться сообщения о грядущем смартфоне Galaxy A42 от компании Samsung.
Этот смартфон уже заметили в базе регулятора, где он проходит под модельным номером SM-A426B.
Этот аппарат на рынке выйдет как Galaxy A42 и он окажется самым дешевым смартфоном Samsung, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения.
Кроме этого, сообщается, что в модели не будет более доступной версии с LTE.
В устройстве предложат 128 ГБ встроенной памяти, а его цветовая гамма будет представлена серым, черным и белым расцветками.
На рынке новинка должна появится в этом году. Больше подробностей о смартфоне пока не приводят.
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