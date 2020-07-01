Galaxy A42 станет самым дешевым 5G-смартфоном Samsung

В Сети стали появляться сообщения о грядущем смартфоне Galaxy A42 от компании Samsung.

Этот смартфон уже заметили в базе регулятора, где он проходит под модельным номером SM-A426B.

Этот аппарат на рынке выйдет как Galaxy A42 и он окажется самым дешевым смартфоном Samsung, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения.

Кроме этого, сообщается, что в модели не будет более доступной версии с LTE.

В устройстве предложат 128 ГБ встроенной памяти, а его цветовая гамма будет представлена серым, черным и белым расцветками.

На рынке новинка должна появится в этом году. Больше подробностей о смартфоне пока не приводят.