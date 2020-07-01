Galaxy A42 станет самым дешевым 5G-смартфоном Samsung

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.44 EUR/RUB: 78.99 BTC/USD: 8756.9

1 августа : среда

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

Galaxy A42 станет самым дешевым 5G-смартфоном Samsung

01.07.2020 14:12

В Сети стали появляться сообщения о грядущем смартфоне Galaxy A42 от компании Samsung.
Этот смартфон уже заметили в базе регулятора, где он проходит под модельным номером SM-A426B.

Этот аппарат на рынке выйдет как Galaxy A42 и он окажется самым дешевым смартфоном Samsung, который получит поддержку работы в сетях пятого поколения.

Кроме этого, сообщается, что в модели не будет более доступной версии с LTE.

В устройстве предложат 128 ГБ встроенной памяти, а его цветовая гамма будет представлена серым, черным и белым расцветками.

На рынке новинка должна появится в этом году. Больше подробностей о смартфоне пока не приводят.

Просмотры:


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги