Эксперты Master Lu назвали самые холодные и горячие смартфоны

Специалисты Master Lu обнародовали новый рейтинг, в котором рассказали о смартфонах, больше всех склонных к перегреву и об устройствах, имеющих оптимальную рабочую температуру.

В новом рейтинге отображены устройства, которые тестировали во втором квартале 2020 года.

Так, оказалось, что меньше всего греется модель Vivo U3x, у которого средняя рабочая температура составляет от 27,96°C до 32,60°C.

Следом за этой моделью в списке холодных оказались устройства Samsung Galaxy M30s, Redmi 8, iQOO Neo 855, Redmi 8A, Vivo Y3. Все эти устройства недорогие, а если говорить о флагманских аппаратах, то тут в список топ-10 вошел Huawei Mate 30 Pro.

Если говорить о брендах в целом, то лидером с самой низкой рабочей температурой смартфонов оказалась опять же Vivo с показателем 30,56℃ в среднем.

На второй и третьей строчке расположились Samsung (31.08℃) и Oppo (31,15℃). В первую пятерку вошли Huawei (31,17℃), Smartisan (31,37 ℃), а следом за ними в списке числятся Honor (31,49 ℃), Xiaomi (32,45°C) и Realme (33,18°C).

Больше всех из протестированных смартфонов во втором квартале года грелись Xiaomi CC9 Meitu (36,94°C до 40,36°C).

Также в рейтинге указали Meizu Note 9, Xiaomi 9 SE, Redmi Note 7 и Nubia Red Devils 3, но рекордсменом по нагреву оказался Nokia 9 PureView, у которого средняя рабочая температура составила 43,05°C.