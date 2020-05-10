Бюджетный Redmi 10X появился в базе регулятора

Бюджетный Redmi 10X появился в базе регулятора10.05.2020 21:08
В частности, упоминание о новом смартфоне появилось в базе данных Google Play Console, благодаря которой стали известны и некоторые особенности аппарата.
Новому Redmi 10X приписывают стоимость около 200 долларов. В нем установят процессор MediaTek Helio G70, а оперативной памяти будет 4 ГБ.
Также сообщается о наличии в новинке дисплея с разрешением 2340×1080 точек. Работать смартфон будет под управлением операционной системы Android 10.
Некоторые решения в Redmi 10X будут частично позаимствованы от Redmi Note 9.
Больше информации о новой модели к сожалению пока не приводят, в том числе неизвестно, когда ее представят.
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