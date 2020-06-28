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Бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ

28.06.2020 11:39

Компания Microsoft выпустит несколько версий своей игровой консоли Xbox нового поколения.
Помимо стандартной версии игровой приставки на рынок выйдет и ее удешевленная версия.

Она сейчас проходит под кодовым названием Lockhart и о ней уже стали известны первые подробности, которые удалось выяснить редактору издания Verge.

Если верить этому источнику, то бюджетная версия новой Xbox Series X получит 7,5 Гбайт ОЗУ, а в игры можно будет играть в разрешениях 1080p и 1440p.

Также сообщается о производительности на уровне 4 терафлопс. На рынке такая консоль должна появится под названием Xbox Series S, а выпустят ее наряду с обычной Xbox Series X.

Последняя будет иметь производительность процессора 12 терафлопс и 13,5 ГБ памяти.

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