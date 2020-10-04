Блогер проверил смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 на прочность

Известный блогер JerryRigEverything в YouTube опубликовал видеоролик, в котором показывает, как проходил тест на прочность смартфона Samsung Galaxy Z Fold 2.

И оказалось, что в целом новый смартфон оказался прочным, тем более если сравнивать его с предшественников, который к слову долгое время не мог поступить в продажу из-за проблем, в том числе связанных с шарнирным механизмом и экраном.

По словам блогера, во втором поколении Samsung провела громадную работу и теперь смартфон Samsung Galaxy Z Fold 2 стал более прочным и получил конструкцию намного лучшую.

Внешний экран этого устройства имеет защиту стеклом, тогда как внутренний дисплей покрыт защитной пленкой, которая достаточно легко царапается.

Но несмотря на это, в сложенном состоянии экран защищен корпусом, в который, к слову, теперь не попадает мелкий мусор из-за улучшенного шарнира.

А вот боковой сканер стал плохо работать после нескольких царапин, тогда как тест на изгиб смартфон прошел, как и резкие складывания.