Aquatech представила бокс для подводной съемки с iPhone

AxisGo от компании Aquatech это многофункциональный бокс для подводной съемки с помощью смартфонов серии iPhone.

AxisGo относится к профессиональной серии, и при разработке бокса учитывали все особенности при съёмке под водой.

В оптической части бокса были учтены все коррекции для получения правильного изображения под водой.

Сам бокс AxisGo весит 510 г., и при его изготовлении применяется качественный пластик, алюминий и нержавеющая сталь.

Модель AxisGo совместима с различными аксессуарами, ручками, объективами и креплениями.

Корпус новинки рассчитан на погружение до 10 метров. Минимальная стоимость AxisGo составляет 199 долларов. Компания Aquatech бокс предлагает в разных исполнениях для разных моделей iPhone.