Apple может выпустить 10,8-дюймовый iPad до конца 2020 года

В Сети появились подробности о новых планшетах компании Apple, которые должны выйти во второй половине года.

Как сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), американская компания выпустит новую линейку моделей iPad.

Во второй половине этого года будет выпущена 10,8-дюймовая панель, а в первой половине будущего года будет представлен 8,5-дюймовый планшет.

Первый, как сообщает аналитик, станет заменой 10,2 iPad или 10,5-дюймового iPad Air. При этом 8,5-дюймовая модель может прийти на смену iPad mini.

Последний был обновлен в начале прошлого года и в нем появился процессор Apple A12 Bionic, обновленная фронтальная камера и стилус Apple Pencil.

Минг-Чи Куо также сообщил, что в комплекте новых iPad появится еще и зарядка на 20 Вт.