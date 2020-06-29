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Apple может выпустить 10,8-дюймовый iPad до конца 2020 года

29.06.2020 11:04

В Сети появились подробности о новых планшетах компании Apple, которые должны выйти во второй половине года.
Как сообщил аналитик Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), американская компания выпустит новую линейку моделей iPad.

Во второй половине этого года будет выпущена 10,8-дюймовая панель, а в первой половине будущего года будет представлен 8,5-дюймовый планшет.

Первый, как сообщает аналитик, станет заменой 10,2 iPad или 10,5-дюймового iPad Air. При этом 8,5-дюймовая модель может прийти на смену iPad mini.

Последний был обновлен в начале прошлого года и в нем появился процессор Apple A12 Bionic, обновленная фронтальная камера и стилус Apple Pencil.

Минг-Чи Куо также сообщил, что в комплекте новых iPad появится еще и зарядка на 20 Вт.

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