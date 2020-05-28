AMD переносит Zen 3 на 2021 год

Ранее сообщалось, что компания AMD осенью выпустит настольные системы Ryzen 4000 на архитектуре Zen 3.

Все чипы серии должны производится по семинанометровому техпроцессу и поддерживать AM4.

Новые слухи опровергают эту информацию и указывают, что Ryzen 4000 выйдет в 2021 году, и они уже будут на техпроцессе 5 нм.

Стоит отметить, что партнер AMD, а это контрактный производитель TSMC, сейчас готовится перевести производство на 5 нм техпроцесс.

Первая продукция по-новому техпроцессу должна появится уже в четвертом квартале текущего года, но это будут не процессоры от AMD.

Информация о смещении выхода новых процессоров была получена от DigiTimes, но специалисты уже отметили, что у компании AMD нет основания спешить переходить на новый техпроцесс, при этом она может это сделать, чтобы еще усилить отрыв от компании Intel.