В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S2012.03.2020 13:31
Линейка флагманов дебютировала еще в феврале, но уже смартфоны стали доступны на российском рынке, причем продажи начались раньше, чем ожидалось.
В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20, а именно моделей Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, в подарок к которым предлагают еще и беспроводные наушники Galaxy Buds+.
У официальных ритейлеров новинки уже стали доступны для покупки, причем подарок в виде наушников у них действует, хотя изначально предполагалось, что их будут дарить только во время предзаказов.
Младшая модель Galaxy S20 получила ценник 69 990 рублей, версия с «плюсом» оценена в 79 990 рублей, а самая дорогая версия получила ценник 99 990 рублей.
Кроме этого, смартфоны можно купить со скидкой до 15 тыс. рублей за счет программы трейд-ин.
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