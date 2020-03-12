Линейка флагманов дебютировала еще в феврале, но уже смартфоны стали доступны на российском рынке, причем продажи начались раньше, чем ожидалось.

В России стартовали продажи смартфонов Samsung Galaxy S20, а именно моделей Samsung Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra, в подарок к которым предлагают еще и беспроводные наушники Galaxy Buds+.

У официальных ритейлеров новинки уже стали доступны для покупки, причем подарок в виде наушников у них действует, хотя изначально предполагалось, что их будут дарить только во время предзаказов.

Младшая модель Galaxy S20 получила ценник 69 990 рублей, версия с «плюсом» оценена в 79 990 рублей, а самая дорогая версия получила ценник 99 990 рублей.

Кроме этого, смартфоны можно купить со скидкой до 15 тыс. рублей за счет программы трейд-ин.