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Названы самые популярные бренды ноутбуков на мировом рынке

10.07.2020 16:09

О самых популярных брендах ноутбуков на мировом рынке рассказали аналитики компании Gather.
За основу составленного рейтинга специалисты взяли данные по продажам ноутбуков за второй квартал года, когда наблюдалось восстановление рынка после падения из-за коронавируса.

Так, оказалось, что абсолютным лидером по поставкам в отчетный период стала компания Lenovo. Она отправила в магазины 16,19 млн ноутбуков, что оказалось на 25% больше, чем годом ранее.

Бренд HP ненамного отстает от лидера и находится на второй строчке с результатом 16,16 млн поставленных ноутбуков, что на 24,9% больше.

С существенным отставанием от них на третьей позиции расположился бренд Dell – 10,6 млн ед. (+16,4%). Apple MacBook и Acer оказались в пятерке лидеров, но их показатели составили 4,3 и 4,0 млн ноутбуков.

Также в рейтинге оказалась ASUS – 3,5 млн шт. При этом на другие бренды пришлось 9,5 млн поставленных ноутбуков.

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