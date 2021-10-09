Как создать загрузочную флешку Windows 11: инструкция

Microsoft выпустила стабильную версию Windows 11 для всех пользователей по всему миру. Если вы думаете о новой или чистой установке Windows 11, вам необходимо создать загрузочный USB-носитель для Windows 11. Это руководство покажет вам, как создать загрузочную флешку Windows 11.

Есть несколько способов обновить старую версию до Windows 11. Однако ваши возможности ограничены, если вы хотите выполнить чистую установку последней версии Windows. Для этого нужно создать загрузочную флешку или DVD.

В основном у вас есть два варианта — Media Creation Tool или стороннее программное обеспечение, такое как Rufus. Хотя существует множество других сторонних программ для создания загрузочного USB-накопителя любой версии Windows, вы можете использовать Rufus, чтобы все закончить гладко. Здесь мы показали оба метода, и вы можете использовать любой из них.

Прежде чем приступить к выполнению шагов, вы должны знать, что:

Требуется флэш-накопитель USB емкостью 8 ГБ или более.

Все данные на вашем флэш-накопителе будут удалены. Перед началом работы рекомендуется сделать резервную копию всех важных файлов.

Вы можете использовать один и тот же флеш-накопитель для установки Windows 11 на нескольких компьютерах. Это в основном для новой установки Windows 11.

Для установки Windows 11 у вас должна быть 64-битная архитектура.

Первый способ требует подключения к Интернету. Однако второй метод не требует подключения к Интернету, если на вашем компьютере есть Rufus и Windows 11 ISO.

Хотя это возможно, Microsoft не рекомендует пользователям устанавливать Windows 11 на неподдерживаемом оборудовании

Media Creation Tool для создания загрузочной флешки Windows 11

Чтобы создать загрузочный установочный носитель Windows 11 с помощью Media Creation Tool, выполните следующие действия:

Загрузите Media Creation Tool с официального сайта. Дважды щелкните по нему, чтобы открыть. Нажмите кнопку « Принять» . Нажмите кнопку Далее на странице выбора языка. Выберите вариант USB-накопителя . Щелкните кнопку Далее . Подключите флеш-накопитель. Выберите флеш-накопитель и нажмите кнопку Далее . Дайте ему завершить загрузку.

Сначала вам нужно загрузить Windows 11 Media Creation Tool. Для этого вы можете посетить официальную страницу загрузки на microsoft.com .

После загрузки дважды щелкните файл установки и нажмите кнопку «Принять», чтобы начать с этого. Затем вам нужно выбрать язык. Если нужный язык уже выбран, вы можете нажать кнопку «Далее».

В противном случае вы можете снять галочку с флажка, выбрать язык и нажать кнопку «Далее». После этого выберите опцию USB-накопитель и нажмите кнопку Далее.

После этого вам необходимо подключить флеш-накопитель к компьютеру, выбрать его и нажать кнопку «Далее».

После этого начнется загрузка ISO-образа Windows 11. Наконец, он автоматически создаст загрузочный USB-накопитель.

Если вы видите на экране сообщение «Ваш USB-накопитель готов», вы можете перезагрузить компьютер и выполнить установку Windows 11.

Как создать загрузочную флешку Windows 11 с помощью Rufus

Как упоминалось ранее, вы можете создать загрузочный флэш-накопитель Windows 11 с помощью Rufus. Для этого вы должны загрузить Rufus с официального сайта и ISO-образ Windows 11 на свой компьютер. Если вы уже установили Rufus и загрузили образ диска Windows 11, вы можете выполнить следующие шаги. Чтобы создать загрузочный USB-накопитель Windows 11 с помощью Rufus, выполните следующие действия:

Откройте Rufus на вашем компьютере. Подключите USB-накопитель. Выберите его в списке устройств . Выберите диск или ISO-образ в меню выбора загрузки . Нажмите кнопку « ВЫБРАТЬ» и выберите ISO-файл Windows 11. Щелкните кнопку СТАРТ . Давайте закончим процесс.

Сначала откройте Rufus на своем компьютере и подключите флеш-накопитель. После этого убедитесь, что он отображается в списке устройств. Если нет, разверните его и выберите флеш-накопитель.

Затем разверните меню выбора загрузки и выберите параметр «Диск» или «Образ ISO». После этого нажмите кнопку ВЫБРАТЬ и выберите файл ISO Windows 11, который вы скачали ранее.

Затем нажмите кнопку СТАРТ.

После этого вы можете перезагрузить компьютер и выполнить обычные шаги, чтобы начать установку Windows 11.

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