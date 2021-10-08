Как работать с Windows 11: руководство для начинающих

Windows 11 теперь официально доступна для загрузки по всему миру. Microsoft выпустила его как бесплатное обновление, что означает, что вам не нужно платить за обновление вашего компьютера до Windows 11. Он доступен для бесплатной загрузки для всех подходящих компьютерных систем Windows 10, а также будет предварительно загружен на новые ПК. от таких компаний, как Lenovo, HP, Dell, Acer, Asus и др.

Новая операционная система поставляется с совершенно новым и свежим интерфейсом, новыми приложениями и функциями, а также с некоторыми изменениями функциональности, и если вы новичок или только что купили новый компьютер с предварительно загруженной Windows 11, этот пост как раз для вас. Сегодня в этом посте мы поделимся всем, что вам нужно знать о Windows 11.

Windows 11 для начинающих

Как уже упоминалось, Windows 11 имеет совершенно новый дизайн и интерфейс. Прямо от меню «Пуск» до панели задач все изменилось. Кроме того, классические значки Windows также изменены в соответствии с новой эстетикой. Это руководство по Windows 11 предназначено для начинающих и покажет вам, как использовать Windows 11 на вашем ПК, чтобы максимально использовать возможности ОС.

Как войти на компьютер на Windows 11

Новая операционная система имеет совершенно новый дизайн и темы. Когда вы включите компьютер, вы увидите дату, время и день, в отличие от Windows 10. Щелкните его, и вы увидите экран входа в систему с именем вашего ПК и вашей фотографией.

Войдите, используя правильные учетные данные, и щелкните стрелку рядом с ним.

Рабочий стол и меню «Пуск»

Как только вы войдете в систему, вы попадете на рабочий стол. Здесь вы можете начать изучать свой компьютер, открывать различные файлы и папки, запускать приложения и т. Д. В Windows 11 есть совершенно новое меню «Пуск», в котором в качестве значка отображается логотип Windows 11.

Нажмите на меню «Пуск», и вы увидите все приложения и игры, установленные на вашем компьютере. Щелкните любое приложение, которое хотите открыть, и можете начать его использовать. Вы также можете закрепить наиболее часто используемые приложения в меню «Пуск». Щелкните правой кнопкой мыши любое приложение и выберите «Прикрепить к началу».

В этом посте вы узнаете, как настроить меню «Пуск» в Windows 11.

Проводник Windows

Первоначально известный как Windows Explorer, а теперь File Explorer — это приложение для управления файлами, которое включает в себя все ваши файлы и папки. Вы можете открыть проводник, щелкнув значок ниже или нажав Win + E на своем ПК.

Проводник, ранее известный как Проводник Windows, представляет собой приложение для управления файлами, которое входит в версии операционной системы Microsoft Windows, начиная с Windows 95. Он предоставляет графический пользовательский интерфейс для доступа к файловым системам.

В этом посте вы узнаете, как использовать новый проводник Windows 11.

Как увеличить размер значков в проводнике в Windows 11

Вы можете просматривать файлы и папки в виде сетки или списка, вы можете сортировать их по именам, размеру, типу, дате и т. Д. Кроме того, вы можете изменить размер значков с маленького на средний, большой и очень большой по своему усмотрению.

Щелкните вкладку «Просмотр» на ленте главного меню и выберите нужные параметры. Чтобы отсортировать файлы и папки, щелкните вкладку « Сортировка » на ленте меню и выберите нужные параметры.

Как найти свои файлы

Если вы ищете какой-либо конкретный файл или папку на своем компьютере, вы можете использовать панель поиска Windows. Вам не нужно искать этот файл вручную по всему компьютеру. Щелкните значок поиска на панели задач и введите ключевые слова, чтобы найти файл. В течение нескольких секунд система подберет наиболее подходящее соответствие вашим ключевым словам.

Как открыть документы Word или блокнота

Опять же, вы можете использовать панель поиска Windows, чтобы открывать такие приложения, как Блокнот или MS Word, вместо того, чтобы искать их на своем ПК вручную. Щелкните значок поиска и введите «Блокнот». Системный поиск покажет вам приложение в кратчайшие сроки. Нажмите «Открыть», чтобы запустить приложение на вашем ПК. Точно так же, если вы хотите открыть MS Word, введите Word в поле поиска.

Кроме того, вы также можете открыть меню «Пуск» Windows с помощью значка Windows 11 на панели задач, прокрутите вниз до буквы N и нажмите «Блокнот», чтобы открыть его.

Если вам нужно слишком часто использовать Блокнот или Word, рекомендуется закрепить их на панели задач или в меню «Пуск». Это даст вам быстрый доступ к обоим приложениям.

Расположение значков на рабочем столе в Windows 11

Если вы обнаружите, что значки на рабочем столе слишком маленькие, вы всегда можете отрегулировать их размер. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола -> Вид -> и выберите нужный вариант в контекстном меню. Вы можете сделать значки среднего, большого или очень большого размера по своему усмотрению. Вы также можете расположить значки в сетке или настроить их автоматическое расположение. Кроме того, вы можете удалить значки с рабочего стола, если хотите, сняв флажок «Показать значки рабочего стола» в контекстном меню.

Как изменить размер текста в Windows 11

Если вы обнаружите, что текст в вашей системе и в приложениях слишком мелкий, вы также можете это изменить. Щелкните правой кнопкой мыши в любом месте рабочего стола и выберите «Параметры отображения» в контекстном меню. Вы попадете на страницу настроек отображения системы. На вкладке «Масштаб и макет» перейдите на вкладку «Масштаб» и увеличьте размер шрифта текста по своему усмотрению. Отсюда вы также можете внести другие изменения в настройки дисплея.

Как подключить Интернет к компьютеру с Windows 11

Чтобы работать на вашем ПК, вам необходимо подключить его к Интернету. Хотя это очень просто сделать, новичкам, которые впервые используют устройство с Windows 11, все же может потребоваться помощь. Чтобы настроить подключение к Интернету на ПК с Windows 11, перейдите в крайний правый угол панели задач, вы увидите панель задач с тремя значками — значком земного шара, значком громкости и значком батареи. Нажмите на панель задач, и вы увидите параметр сети Wi-Fi, параметр Bluetooth и другие настройки, такие как режим полета, будильник и т. д. Нажмите кнопку Wi-Fi и подключитесь к доступной сети Wi-Fi. Вам может потребоваться пароль для подключения.

Как пользоваться Интернетом в Windows 11

Теперь, когда вы подключены к Интернету, вы, очевидно, захотите просматривать Интернет, и для этого вам понадобится веб-браузер. Windows 11 поставляется с веб-браузером по умолчанию Microsoft Edge, который легко найти в меню «Пуск». Запустите меню «Пуск» и введите Edge в строке поиска, откройте Microsoft Edge, и вы можете начать работу в Интернете.

Как выключить компьютер с Windows 11

Никогда не выключайте компьютер напрямую, нажимая кнопку питания. Есть несколько способов выключить компьютер, но здесь я расскажу только о двух самых лучших и простых методах. Чтобы выключить компьютер, запустите меню «Пуск», и вы увидите кнопку питания в правом нижнем углу. Нажмите на эту кнопку, и вы получите варианты: «Сон», «Выключить» или «Перезагрузить компьютер».

Кроме того, вы можете использовать сочетание клавиш Alt + F4, чтобы выключить компьютер.

Что изменилось в Windows 11?

Вот основные изменения, которые вы сразу заметите. Есть и другие новые функции, такие как Snap Layout, Snap Groups и т. д., а также другие изменения «под капотом», но мы не будем обсуждать их здесь.

Панель задач в Windows 11

Первое, что мы заметили в новой ОС Windows 11, — это панель задач. Контекстное меню на панели задач исчезло. Все значки, которые раньше размещались в крайнем левом углу, теперь находятся в центре панели задач. Однако вы можете изменить этот параметр и добавить несколько значков в левую часть панели задач. Нажмите Win + I, чтобы открыть Настройки > Персонализация > Панель задач.

Вы найдете эти настройки на вкладке «Поведение панели задач». Вы можете оставить значки в центре или переместить их в крайнее левое положение. Вы также заметите некоторые новые значки на панели задач, например, небольшой черно-белый квадратный значок, который является представлением задач.

Эта кнопка показывает вам все приложения и вкладки, открытые на вашем ПК. Сине-белый квадратный значок предназначен для виджетов, которые ранее в Windows 10 назывались «Новости и интересы» . В меню «Пуск» Windows также появился новый значок.

Контекстное меню панели задач, вызываемое правой кнопкой мыши, исчезло

На панели задач Windows 11 больше нет контекстного меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Когда вы щелкаете правой кнопкой мыши на панели задач, она покажет вам прямую ссылку на настройки панели задач, в отличие от Windows 10. Но при желании вы можете вернуть старое контекстное меню правой кнопкой мыши в Windows 11.

Показать кнопку рабочего стола

Кнопка «Показать рабочий стол» сейчас очень маленькая, но все еще находится на панели задач. Он расположен в крайнем правом углу панели задач и слишком мал, чтобы его можно было легко заметить. Чтобы увидеть кнопку «Показать рабочий стол», переместите курсор в крайний правый угол панели задач, прямо рядом со значком уведомления, и вы увидите очень тонкую линию, которая является кнопкой «Показать рабочий стол» в Windows 11.

Меню «Пуск» в центре

Меню «Пуск», которое всегда было слева, теперь расположено в центре, но вы можете переместить его влево, если хотите.

Вы больше не можете изменять размер меню «Пуск»

В этой новой операционной системе появилась новая кнопка «Пуск», и вы больше не можете изменять ее размер.

Ограниченные параметры в контекстном меню рабочего стола

С этим обновлением мы можем видеть ограниченные параметры в контекстном меню рабочего стола, и добавлена ​​новая кнопка Показать дополнительные параметры, для которой используется сочетание клавиш Shift + f10. Здесь показаны все остальные варианты.

При желании вы можете удалить пункт Показать дополнительные параметры из контекстного меню.

Как установить Windows 11?

Если вы еще не загрузили его, вы можете сразу получить Windows 11. Лучший способ — через настройки Windows 10 следующим образом: Если ваш компьютер подходит для обновления до Windows 11, вам необходимо проверить, готовы ли обновления для вашего ПК. Для этого:

Открыть настройки. Нажмите «Обновление и безопасность». Выберите вкладку Windows Update. Затем нажмите Проверить наличие обновлений. Нажмите Загрузить и установить, если обновления доступны. Кроме того, вы можете загрузить файл образа диска Windows 11 (ISO) из Microsoft, создать загрузочный установочный носитель Windows 11 с помощью Media Creation Tool и установить его или использовать Помощник по установке Windows 11 для установки Windows 11.

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