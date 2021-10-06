Как отключить виджеты в Windows 11 с помощью редактора реестра или групповой политики

С появлением Windows 11 в ОС Windows появилось много новых функций. Мы получили макеты Snap, переработанную панель задач, меню «Пуск» и многие другие новые функции в Windows 11 . Одна из таких функций — меню виджетов . Хотя некоторые пользователи считают его полезным, другие не используют его и просто хотят отключить. Если вы тоже хотите того же, то этот пост определенно поможет отключить функцию виджетов в Windows 11.

Хотя есть возможность отключить виджеты на панели задач Windows 11, этот пост полезен для тех, кто хочет навсегда отключить функцию виджетов. После того, как вы отключили функцию виджетов, опция включения / выключения виджетов не будет работать, и она будет недоступна. Не волнуйтесь, вы также можете повторно включить виджеты в любое время. Итак, полный контроль остается в ваших руках.

Что такое виджеты в Windows 11?

Виджеты — это эволюция функции новостей и интересов в Windows 10. С помощью виджетов вы можете проверять информацию о погоде, читать главные новости (о новостях и спорте) и получать актуальную информацию из ваших любимых сервисов. Возможность добавления и настройки виджетов также есть в Windows 11. Вы можете щелкнуть значок на панели задач, чтобы открыть предварительно добавленные виджеты, проверить информацию и добавить новые виджеты.

Как отключить виджеты в Windows 11?

Вы можете отключить функцию виджетов Windows 11 с помощью редактора групповой политики или редактора реестра. Перед использованием любого из этих вариантов мы советуем вам создать точку восстановления системы . Как только вы это сделаете, вы можете использовать любой из этих вариантов.

Использование редактора групповой политики

Открыть редактор групповой политики Доступ к папке виджетов Откройте настройку Разрешить виджеты Использовать отключенный параметр Нажмите кнопку ОК. На первом этапе введите gpedit в поле поиска Windows 11 и нажмите клавишу Enter. Откроется окно редактора групповой политики.

Теперь найдите и откройте папку Widgets. Вы можете найти эту папку, используя этот путь:

Конфигурация компьютера > Административные шаблоны > Компоненты Windows > Виджеты

В правой части этой папки дважды щелкните параметр Разрешить виджеты .

Когда открывается новое окно, используйте параметр « Отключено» и нажмите OK, чтобы установить новый параметр для этого параметра.

Это мгновенно применит изменения. Кнопка меню виджетов исчезнет с панели задач, а кнопка включения / выключения виджетов также станет серой в приложении «Настройки» Windows 11.

Чтобы снова включить виджеты, просто выполните указанные выше действия и нажмите кнопку « Не настроено» на последнем этапе. После этого нажмите кнопку ОК. Изменения будут отменены, и значок меню «Виджеты» снова появится на панели задач Windows 11.

Использование редактора реестра

Открыть редактор реестра Доступ к ключу Microsoft Создать ключ реестра Dsh Создать AllowNewsAndInterests Установите для данных значения AllowNewsAndInterests значение 0 Нажмите кнопку ОК Закройте редактор реестра.

Давайте подробно проверим эти шаги.

На самом первом шаге щелкните значок окна поиска Windows 11, введите regedit и нажмите клавишу Enter. Откроется окно редактора реестра.

Теперь получите доступ к ключу реестра Microsoft name. Вы можете получить к нему доступ, используя этот путь:

HKEY_LOCAL_MACHINE \ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ \ Политики \ Microsoft

Под ключом Microsoft создайте новый раздел реестра и переименуйте его в Dsh .

В правой части ключа Dsh необходимо создать значение AllowNewsAndInterests . Чтобы создать его, щелкните правой кнопкой мыши, перейдите в меню « Создать» и выберите параметр «Значение DWORD (32 бита)» . Когда это значение будет создано, просто установите его имя как AllowNewsAndInterests.

Теперь дважды щелкните это значение, которое вы только что создали. Когда откроется небольшой прямоугольник, добавьте 0 в поле «Значение». Нажмите кнопку ОК и закройте окно редактора реестра.

Изменения вступают в силу немедленно. Значок меню виджетов будет удален с панели задач, а кнопка включения / выключения также будет отключена в настройках.

Чтобы снова включить функцию виджетов, просто выполните вышеупомянутые шаги и получите доступ к клавише Dsh . После этого щелкните этот ключ правой кнопкой мыши и используйте параметр Удалить. Это отменит изменения, и значок меню виджетов снова появится на панели задач.

Как отключить виджеты?

Если вы просто хотите отключить отображение виджетов на панели задач на компьютере с Windows 11, это можно сделать с помощью приложения «Настройки». Вот шаги:

Используйте горячую клавишу Win + I, чтобы открыть приложение настроек Windows 11 Нажмите на категорию персонализации, доступную в левом разделе. Доступ к странице панели задач с помощью правого раздела Кнопка переключения виджетов. С другой стороны, если вы хотите полностью отключить виджеты, вам пригодятся два описанных выше параметра.

Как включить виджеты в Windows 11?

Функция виджетов уже включена в Windows 11. Вам просто нужно щелкнуть его значок на панели задач (доступный рядом со значком на рабочем столе), чтобы открыть его интерфейс, проверить предварительно добавленные виджеты и настроить виджеты.

Однако, если значок «Виджеты» на панели задач недоступен и опция включения / выключения виджетов также отключена / затенена в «Настройках», то вы можете включить виджеты либо с помощью окна редактора реестра, либо окна редактора групповой политики. Оба варианта уже рассмотрены нами в этом посте с пошаговым руководством.