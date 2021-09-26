Как настроить панель задач Windows 11?

Если вы обновили свой компьютер с Windows 10 до Windows 11, вы можете обнаружить, что ваша панель задач не так настраиваема — и, возможно, не так полезна — как раньше. Например, исчезло старое знакомое меню «Пуск» с настраиваемыми живыми плитками. Поле поиска больше не находится на панели задач, но для доступа к нему сначала нужно щелкнуть меню «Пуск» — дополнительный шаг. (Хотя тот факт, что Кортана больше не является автоматически частью этого поля поиска, может рассматриваться, по крайней мере, многими как плюс.)
Еще одна вещь: панель задач теперь постоянно прикреплена к нижней части экрана, поэтому, если вам было удобнее располагать ее вверху экрана или с любой стороны, вам не повезло.
Как вы можете себе представить, пользователи Windows уже публикуют исправления по крайней мере для некоторых из этих проблем — если вам удобно настраивать реестр Windows. Например, одна из них якобы позволяет перемещать панель задач в верхнюю часть экрана , а другая позволяет изменять размер панели задач .
Возможно, Microsoft вернет некоторые из этих возможностей в будущих обновлениях новой ОС. А пока давайте сконцентрируемся на том, как настроить текущую панель задач Windows 11.
Как закрепить приложение на панели задач в Windows 11
Прикрепить приложение к панели задач внизу может быть немного — ну, странно. Есть несколько способов справиться с этим:
- Если приложение запущено, его значок появится на панели задач с линией под ним, чтобы указать, что оно активно. Если вы хотите, чтобы его значок оставался на панели задач даже после того, как вы его закрыли, щелкните значок правой кнопкой мыши и выберите «Закрепить на панели задач».
- Если приложение не запущено, но его значок находится на рабочем столе, вы также можете закрепить его на панели задач. Щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и выберите «Показать дополнительные параметры». Откроется более длинное меню; примерно на две трети вниз вы увидите «Закрепить на панели задач».
- Вы также можете щелкнуть значок «Пуск», выбрать кнопку «Все приложения», а затем щелкнуть правой кнопкой мыши нужное приложение. Если вы не видите «Закрепить на панели задач» во всплывающем меню, выберите «Еще», и вы увидите «Закрепить на панели задач».
Как удалить приложение с панели задач в Windows 11?
Большинство приложений легко удалить: просто щелкните значок правой кнопкой мыши и выберите «Открепить с панели задач».
Для удаления некоторых значков требуется немного больше усилий. Значок меню «Пуск», как и следовало ожидать, невозможно удалить. Но есть еще четыре значка, которые нельзя удалить, но можно скрыть. Самый простой способ сделать это:
- Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач.
- Выберите «Настройки панели задач». (Вы также можете попасть туда, выбрав «Настройки»> «Персонализация»> «Панель задач».)
- Отключите любой из четырех значков — «Поиск», «Представление задач», «Виджеты» или «Чат» — которые вы хотите скрыть.
Как переместить значки влево?
Те из нас, кто использовал Windows 10 (или 7 или более ранние версии), привыкли получать доступ к меню «Пуск» из нижнего левого угла экрана. Если ваша мышечная память продолжает движение руки в этот угол, вы можете переместить значки приложений в центре, чтобы они находились слева от вас:
- Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите «Настройки панели задач».
- Выберите «Поведение панели задач».
- Найдите «Выравнивание панели задач» и нажмите кнопку справа, где написано «По центру». Вместо этого выберите «Влево».
- Закройте окно настроек, и вы увидите, что значки приложений на панели задач переместились влево, а значок меню «Пуск» находится в углу.
Кстати, раздел настроек «Поведение панели задач» позволяет вам не просто перемещать значки влево. Это также позволяет вам автоматически скрывать панель задач (что-то, что было поведением панели задач в течение очень долгого времени); показывать значок в приложениях на панели задач, чтобы вы знали, скажем, есть ли у вас непрочитанные сообщения; управлять работой панели задач на нескольких дисплеях; и покажите чистый рабочий стол, щелкнув в правом дальнем углу панели задач.
Проблема: значки в углу панели задач и их переполнение
Хотя угловые значки панели задач и окно переполнения не новы, я никогда не знал, как они назывались раньше. По правде говоря, когда я впервые увидел фразу «Переполнение угла панели задач», я представил кучу значков приложений, выходящих за пределы дисплея, как Ниагарский водопад. Оказывается, угловые значки — это значки в правом углу панели задач — те, которые, среди прочего, показывают время и дату, состояние батареи, уровень громкости и статус Wi-Fi. Переполнение — это небольшое всплывающее меню, которое появляется, когда вы выбираете стрелку слева от этих угловых значков.
По большей части значки в окне переполнения предназначены для уведомления вас, когда нужно что-то сделать — сообщения о поступлении или обновление, которое необходимо. Это также удобно для таких приложений, как Discord, которые обычно работают в фоновом режиме; вы можете легко закрыть их из-за переполнения, щелкнув правой кнопкой мыши значок и выбрав пункт «Выйти».
Хотя большинство угловых значков, которые поставляются с Windows, являются постоянными, некоторые — в частности, меню Pen, сенсорная клавиатура и виртуальная сенсорная панель — могут быть скрыты. Их можно найти в том же меню настроек панели задач, которое позволяет нам перемещать значки влево; просто нажмите «Значки в углу панели задач» и отключите те, которые вы не хотите видеть.
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