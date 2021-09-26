Как настроить панель задач Windows 11?

Если вы обновили свой компьютер с Windows 10 до Windows 11, вы можете обнаружить, что ваша панель задач не так настраиваема — и, возможно, не так полезна — как раньше. Например, исчезло старое знакомое меню «Пуск» с настраиваемыми живыми плитками. Поле поиска больше не находится на панели задач, но для доступа к нему сначала нужно щелкнуть меню «Пуск» — дополнительный шаг. (Хотя тот факт, что Кортана больше не является автоматически частью этого поля поиска, может рассматриваться, по крайней мере, многими как плюс.)

Еще одна вещь: панель задач теперь постоянно прикреплена к нижней части экрана, поэтому, если вам было удобнее располагать ее вверху экрана или с любой стороны, вам не повезло.

Как вы можете себе представить, пользователи Windows уже публикуют исправления по крайней мере для некоторых из этих проблем — если вам удобно настраивать реестр Windows. Например, одна из них якобы позволяет перемещать панель задач в верхнюю часть экрана , а другая позволяет изменять размер панели задач .

Возможно, Microsoft вернет некоторые из этих возможностей в будущих обновлениях новой ОС. А пока давайте сконцентрируемся на том, как настроить текущую панель задач Windows 11.

Как закрепить приложение на панели задач в Windows 11

Прикрепить приложение к панели задач внизу может быть немного — ну, странно. Есть несколько способов справиться с этим:

Если приложение запущено, его значок появится на панели задач с линией под ним, чтобы указать, что оно активно. Если вы хотите, чтобы его значок оставался на панели задач даже после того, как вы его закрыли, щелкните значок правой кнопкой мыши и выберите «Закрепить на панели задач».

Если приложение не запущено, но его значок находится на рабочем столе, вы также можете закрепить его на панели задач. Щелкните правой кнопкой мыши значок на рабочем столе и выберите «Показать дополнительные параметры». Откроется более длинное меню; примерно на две трети вниз вы увидите «Закрепить на панели задач».

Вы также можете щелкнуть значок «Пуск», выбрать кнопку «Все приложения», а затем щелкнуть правой кнопкой мыши нужное приложение. Если вы не видите «Закрепить на панели задач» во всплывающем меню, выберите «Еще», и вы увидите «Закрепить на панели задач».

Как удалить приложение с панели задач в Windows 11?

Большинство приложений легко удалить: просто щелкните значок правой кнопкой мыши и выберите «Открепить с панели задач».

Для удаления некоторых значков требуется немного больше усилий. Значок меню «Пуск», как и следовало ожидать, невозможно удалить. Но есть еще четыре значка, которые нельзя удалить, но можно скрыть. Самый простой способ сделать это:

Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач.

Выберите «Настройки панели задач». (Вы также можете попасть туда, выбрав «Настройки»> «Персонализация»> «Панель задач».)

Отключите любой из четырех значков — «Поиск», «Представление задач», «Виджеты» или «Чат» — которые вы хотите скрыть.

Как переместить значки влево?

Те из нас, кто использовал Windows 10 (или 7 или более ранние версии), привыкли получать доступ к меню «Пуск» из нижнего левого угла экрана. Если ваша мышечная память продолжает движение руки в этот угол, вы можете переместить значки приложений в центре, чтобы они находились слева от вас:

Щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите «Настройки панели задач».

Выберите «Поведение панели задач».

Найдите «Выравнивание панели задач» и нажмите кнопку справа, где написано «По центру». Вместо этого выберите «Влево».

Закройте окно настроек, и вы увидите, что значки приложений на панели задач переместились влево, а значок меню «Пуск» находится в углу.

Кстати, раздел настроек «Поведение панели задач» позволяет вам не просто перемещать значки влево. Это также позволяет вам автоматически скрывать панель задач (что-то, что было поведением панели задач в течение очень долгого времени); показывать значок в приложениях на панели задач, чтобы вы знали, скажем, есть ли у вас непрочитанные сообщения; управлять работой панели задач на нескольких дисплеях; и покажите чистый рабочий стол, щелкнув в правом дальнем углу панели задач.

Проблема: значки в углу панели задач и их переполнение

Хотя угловые значки панели задач и окно переполнения не новы, я никогда не знал, как они назывались раньше. По правде говоря, когда я впервые увидел фразу «Переполнение угла панели задач», я представил кучу значков приложений, выходящих за пределы дисплея, как Ниагарский водопад. Оказывается, угловые значки — это значки в правом углу панели задач — те, которые, среди прочего, показывают время и дату, состояние батареи, уровень громкости и статус Wi-Fi. Переполнение — это небольшое всплывающее меню, которое появляется, когда вы выбираете стрелку слева от этих угловых значков.

По большей части значки в окне переполнения предназначены для уведомления вас, когда нужно что-то сделать — сообщения о поступлении или обновление, которое необходимо. Это также удобно для таких приложений, как Discord, которые обычно работают в фоновом режиме; вы можете легко закрыть их из-за переполнения, щелкнув правой кнопкой мыши значок и выбрав пункт «Выйти».

Хотя большинство угловых значков, которые поставляются с Windows, являются постоянными, некоторые — в частности, меню Pen, сенсорная клавиатура и виртуальная сенсорная панель — могут быть скрыты. Их можно найти в том же меню настроек панели задач, которое позволяет нам перемещать значки влево; просто нажмите «Значки в углу панели задач» и отключите те, которые вы не хотите видеть.

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