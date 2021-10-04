Как использовать новое приложение Фото в Windows 11?

Windows 11 привлекает внимание своим пользовательским интерфейсом и функциями, новыми для ПК. Microsoft также изменила некоторые аспекты приложения «Фотографии». В этом руководстве мы покажем вам, как использовать новое приложение Windows 11 Photos .

Приложение «Фото» — хорошее приложение, которое позволяет просматривать изображения, вносить в них базовые изменения, а также создавать видео или редактировать видео. Он может воспроизводить видео. Как правило, мы используем стороннее программное обеспечение для просмотра изображений и различных операций с ними. Приложение «Фото» позволяет избавиться от них и выполнять различные операции с помощью одного приложения. Давайте посмотрим, как мы можем делать разные вещи или задания в приложении «Фото» в Windows 11.

Как использовать приложение Windows 11 Photos

Это следующие вещи, которые вы можете делать в новом приложении «Фото» в Windows 11.

Посмотреть слайд-шоу Просмотр информации об изображении Сравнить картинки Редактировать изображения Создать альбом Импортируйте изображения в приложение «Фото» Изменить дату изображения Упорядочивайте изображения по людям Добавить картинку в избранное Изменить внешний вид приложения для фотографий

Посмотрим, как мы сможем их сделать.

1. Посмотреть слайд-шоу

Чтобы просмотреть слайд-шоу изображений в приложении «Фото», нажмите кнопку с тремя точками в правом верхнем углу окна. Затем выберите « Слайд-шоу» из отображаемых вариантов.

Он будет воспроизводить слайд-шоу со всеми изображениями в порядке их дат.

2. Просмотр информации об изображении

У каждого изображения или изображения, которое мы видим, есть имя и некоторая информация о нем, которую мы не можем увидеть напрямую. В приложении «Фото» вы можете увидеть их информацию. Щелкните изображение в приложении «Фото», чтобы просмотреть его. Вы увидите некоторые элементы управления в верхней части изображения. Затем щелкните значок информации, который показывает, что справа открывается панель с информацией о выбранном изображении.

3. Сравнить картинки

Когда вы просматриваете изображения и хотите сравнить два или более изображений, вы можете легко сделать это в новом приложении «Фото» в Windows 11. Во время просмотра изображений вы можете видеть плитки изображений в нижней части экрана. Просто переместите курсор в угол плитки изображения, с которым хотите сравнить. Затем вы увидите флажок в углу. Установите флажок, чтобы увидеть изображение сбоку от изображения, которое вы просматриваете в данный момент.

4. Редактировать изображения

При просмотре изображения вы видите некоторые параметры, включая возможность его редактирования. Вы должны нажать кнопку редактирования, чтобы открыть параметры редактирования.

На экране редактирования вы можете обрезать, вращать, переворачивать, изменять соотношение сторон, настраивать яркость, контрастность и применять фильтры к изображениям. После внесения необходимых изменений вы можете нажать «Сохранить копию», чтобы сохранить отредактированную.

5. Создайте альбом

Чтобы создать альбом, щелкните значок с двойным изображением на верхней панели приложения «Фото». Вы увидите такие параметры, как «Новый видеопроект», «Автоматическое видео», «Импортировать резервную копию» и «Альбом». Щелкните Альбом.

Затем выберите изображения, которые вы хотите добавить в альбом, установив флажки в углу каждого изображения и нажмите «Создать» в верхней части приложения «Фотографии».

6. Импортируйте изображения в приложение «Фото»

Приложение «Фото» по умолчанию определяет изображения на вашем компьютере. Если какая-либо папка или изображения не отображаются в приложении «Фото», вы можете легко их импортировать. Щелкните значок импорта на верхней панели приложения «Фото» и выберите нужный вариант. Вы можете импортировать изображения из папки или с подключенного устройства.

7. Изменить дату изображения

Приложение «Фото» дает возможность легко изменить дату изображения. Чтобы изменить дату, щелкните правой кнопкой мыши изображение, дату которого вы хотите изменить. Затем выберите Изменить дату в контекстном меню.

Он покажет вам даты. Отрегулируйте их в соответствии с вашими требованиями и нажмите кнопку с галочкой, чтобы сохранить дату.

8. Упорядочивайте изображения по людям

С легкостью группируйте изображения человека, приложение «Фото» предоставляет такую ​​возможность. Функция «Люди» — это функция, которая группирует изображения человека, обнаруживая лица на каждой фотографии. Чтобы упорядочить или сгруппировать изображения по людям, нажмите «Люди» на верхней панели приложения «Фото».

Вы должны дать разрешение на включение настройки «Люди». Нажмите кнопку «Да» , чтобы включить его.

Приложению «Фотографии» требуется несколько минут, чтобы прочитать, обнаружить людей на каждой фотографии и сгруппировать их.

9. Добавить фотографии в избранное

Вам понравились несколько картинок из коллекции, и вы не хотите тратить время на их повторные поиски, вы можете добавить их в избранное. Добавив их в избранное, вы можете вернуться к ним в любое время, просто перейдя в избранное в приложении «Фото».

Чтобы добавить изображение в избранное, щелкните значок сердца в верхней части просматриваемого изображения.

Кроме того, вы можете щелкнуть изображение правой кнопкой мыши и выбрать из вариантов «Добавить в избранное».

10. Измените внешний вид приложения «Фото».

Вы также можете изменить внешний вид приложения «Фото», например «Светлый», «Темный» или «Использовать системные настройки». Для этого нажмите кнопку с тремя точками в правом верхнем углу приложения «Фото» и выберите «Настройки» .

Откроются настройки приложения «Фото». Прокрутите вниз до раздела Внешний вид и установите флажок рядом с тем оформлением, которое вы хотите применить.

Это различные варианты, которые предлагает новое приложение «Фото» в Windows 11.

Microsoft разработала приложение «Фотографии» с замечательной функцией, с помощью которой вы можете избавиться от приложений, связанных с изображениями и видео. Приложение «Фото» имеет хороший интерфейс и фантастические возможности, связанные как с изображениями, так и с видео. Приложение «Фото» в Windows 11 абсолютно бесплатно. Он поставляется вместе с Windows 11, и вам не нужно устанавливать его отдельно. Благодаря приложению «Фотографии» на вашем компьютере не потребуется устанавливать сторонние программы просмотра изображений.