Microsoft удалила многое из Windows 11, и Internet Explorer является одним из них. Однако, если вы хотите использовать Internet Explorer в Windows 11, остается только один метод. Вы можете использовать IE в Windows 11 внутри Microsoft Edge. Вот как настроить так, чтобы вы могли открывать веб-сайты в режиме IE.

Internet Explorer был спутником многих людей на протяжении многих лет. Однако пользователи Windows 11 больше не могут найти этот веб-браузер в системе. Поскольку дата прекращения использования Internet Explorer 11 была окончательно определена , Microsoft отключила ее в своей последней версии операционной системы Windows.

Однако проблема в том, что по-прежнему существует множество веб-сайтов, требующих открытия Internet Explorer. Некоторым устаревшим образовательным веб-сайтам, правительственным веб-сайтам и т. Д. Требуется наличие Internet Explorer только для их открытия. Поскольку Windows 11 не поставляется с IE, вы можете столкнуться с проблемами при доступе к таким веб-сайтам. Вот где этот пост может помочь вам открыть такие несовместимые веб-сайты в браузере Microsoft Edge в режиме Internet Explorer.

Как использовать Internet Explorer в Windows 11

Microsoft удалила Internet Explorer из Windows 11. Чтобы использовать Internet Explorer в Windows 11, выполните следующие действия:

Откройте браузер Microsoft Edge на своем ПК. Щелкните значок с тремя точками в правом верхнем углу. Выберите Настройки из списка. Перейдите на вкладку браузера по умолчанию . В раскрывающемся списке выберите Только несовместимые сайты . Выберите Разрешить из следующего списка. Откройте любой несовместимый веб-сайт в браузере Edge.

Сначала вам нужно открыть браузер Microsoft Edge на вашем компьютере. Затем щелкните трехточечный значок в правом верхнем углу и выберите параметр «Настройки».

После этого перейдите в раздел браузера по умолчанию слева. Здесь вы можете найти некоторые параметры, такие как Разрешить Internet Explorer открывать сайты в Microsoft Edge, Разрешить перезагрузку сайтов в режиме Internet Explorer и т. д.

Вам нужно выбрать вариант Только несовместимые сайты в первом раскрывающемся списке и Разрешить во втором меню.

Если вы выберете вариант «Всегда», все веб-сайты будут открываться в режиме Internet Explorer. Однако, если вы хотите открывать только несовместимые веб-сайты, вам нужно выбрать вариант, упомянутый ранее.

Есть еще один вариант, который позволяет открывать любой веб-сайт в режиме Internet Explorer. Для этого нажмите кнопку «Добавить» и введите URL-адрес веб-сайта.

Введя URL-адрес веб-сайта, вы разрешаете Microsoft Edge открывать веб-сайт в режиме Internet Explorer в течение следующих 30 дней.

Работает ли Internet Explorer в Windows 11?

Нет, Internet Explorer не работает в Windows 11 как отдельная программа. Вам необходимо использовать браузер Microsoft Edge, чтобы перейти в режим Internet Explorer. Он помогает открывать несовместимые веб-сайты в браузере Microsoft Edge в режиме IE.

Как установить Internet Explorer в Windows 11?

Хотя вы не можете получить Internet Explorer, как в Windows 10 или других более старых версиях, вы можете использовать этот браузер в Microsoft Edge. Для этого вам необходимо включить Разрешить Internet Explorer открывать сайты в Microsoft Edge и Разрешить перезагрузку сайтов в настройках режима Internet Explorer.

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