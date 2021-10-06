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Как добавить и настроить виджеты в Windows 11?

Как добавить и настроить виджеты в Windows 11?
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Содержание
  1. Как добавить и настроить виджеты в Windows 11
  2. Добавить новый виджет
  3. Удалить или скрыть определенный виджет
  4. Настроить виджеты
  5. Поиск виджетов

Если вы установили последнюю версию Windows и хотите добавить или настроить виджеты в Windows 11 , вот как это можно сделать. Он позволяет скрыть или удалить определенный виджет, настроить любой конкретный раздел, добавить дополнительные виджеты и т. Д. Это подробное руководство поможет вам, если вы собираетесь использовать Windows 11 впервые.

Как добавить и настроить виджеты в Windows 11

Чтобы добавить или настроить виджеты в Windows 11, выполните следующие действия:

  1. Добавить новый виджет
  2. Удалить или скрыть определенный виджет
  3. Настроить виджеты
  4. Поиск из виджетов

Чтобы узнать больше об этих советах и ​​приемах, продолжайте читать.

Добавить новый виджет

Как добавить или настроить виджеты в Windows 11

По умолчанию в виджетах Windows 11 отображаются прогнозы погоды, информация об акциях, данные о спорте (зависит от вашего региона) и т. Д. Однако есть много других вещей, которые вы можете добавить на панель виджетов. Например, вы можете включить семейную безопасность, календарь Outlook, Microsoft To Do, информацию о дорожном движении и т. д. Чтобы добавить новый виджет, выполните следующие действия:

  1. Откройте панель виджетов, щелкнув значок на панели задач.
  2. Нажмите кнопку « Добавить виджеты» .
  3. Найдите виджет, который хотите показать.
  4. Щелкните значок плюса .
  5. Щелкните всплывающую кнопку Закрыть .

После этого вы сможете найти нужный виджет на панели «Виджеты».

Удалить или скрыть определенный виджет

Как добавить или настроить виджеты в Windows 11

Подобно тому, как сделать виджет видимым, вы также можете скрыть или удалить конкретный виджет. Чтобы скрыть виджет, выполните следующие действия:

  1. Откройте панель виджетов в Windows 11.
  2. Щелкните трехточечный значок виджета, который хотите скрыть.
  3. Нажмите кнопку « Удалить виджет» .
  4. Если вы хотите повторно добавить этот виджет, вы можете следовать руководству по добавлению нового виджета, упомянутому выше.

Настроить виджеты

В зависимости от виджета вы можете настроить его в соответствии с вашими требованиями. Например, вы можете изменить расположение виджета «Погода», добавить новую лигу в виджет «Спорт», добавить желаемую акцию в виджет «Рекомендовано для вас» и т. Д. Для этого вам нужно щелкнуть трехточечный значок, отображаемый в правом верхнем углу определенного виджета и выберите опцию Настроить виджет.

Как добавить или настроить виджеты в Windows 11

Затем вы можете выбрать, что хотите отредактировать. Хотя возможности ограничены, вы можете найти всю важную информацию в этих виджетах, настроив их. Кроме того, вы можете скрыть конкретную новость, скрыть издателя, сохранить статью, чтобы прочитать ее позже и т. д.

Поиск виджетов

Как добавить или настроить виджеты в Windows 11

Как и ваш мобильный телефон, у вас есть окно поиска на панели виджетов. Можно искать в Интернете все, что угодно. Однако он использует Bing в качестве поисковой системы по умолчанию вместо Google и Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию. Чтобы найти что-либо, вам нужно открыть панель виджетов в Windows 11 и ввести что-либо в поле поиска, прежде чем нажимать кнопку Enter .

Как разместить виджеты на рабочем столе Windows?

Вы не можете отображать виджеты на рабочем столе Windows 11, как это было в Windows 7. В Windows 11 нет встроенной опции. Однако вы можете использовать некоторые сторонние приложения для настольных гаджетов, такие как 8GadgetPack, Gadgets Revived и т. Д. чтобы получить гаджеты, похожие на Windows 7, в Windows 11.

Как исправить мои виджеты в Windows 11?

Если виджеты не открываются в Windows 11 или отображаются пустыми, вам необходимо войти в свою учетную запись Microsoft. Windows 11 не отображает виджеты, если вы этого не сделаете. Причина в том, что он позволяет настраивать истории, сохранять их для последующего чтения и т. Д. Без учетной записи Microsoft это невозможно.

Как мне настроить свои виджеты на моем компьютере?

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы настроить свои виджеты на компьютере с Windows 11. Например, вы можете показать или скрыть определенный виджет, изменить видимую информацию и многое другое. В этой статье упоминается подробное руководство, и вы можете следовать ему, чтобы выполнить свою работу.

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