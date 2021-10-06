Если вы установили последнюю версию Windows и хотите добавить или настроить виджеты в Windows 11 , вот как это можно сделать. Он позволяет скрыть или удалить определенный виджет, настроить любой конкретный раздел, добавить дополнительные виджеты и т. Д. Это подробное руководство поможет вам, если вы собираетесь использовать Windows 11 впервые.

Как добавить и настроить виджеты в Windows 11

Чтобы добавить или настроить виджеты в Windows 11, выполните следующие действия:

Добавить новый виджет Удалить или скрыть определенный виджет Настроить виджеты Поиск из виджетов

Чтобы узнать больше об этих советах и ​​приемах, продолжайте читать.

Добавить новый виджет

По умолчанию в виджетах Windows 11 отображаются прогнозы погоды, информация об акциях, данные о спорте (зависит от вашего региона) и т. Д. Однако есть много других вещей, которые вы можете добавить на панель виджетов. Например, вы можете включить семейную безопасность, календарь Outlook, Microsoft To Do, информацию о дорожном движении и т. д. Чтобы добавить новый виджет, выполните следующие действия:

Откройте панель виджетов, щелкнув значок на панели задач. Нажмите кнопку « Добавить виджеты» . Найдите виджет, который хотите показать. Щелкните значок плюса . Щелкните всплывающую кнопку Закрыть .

После этого вы сможете найти нужный виджет на панели «Виджеты».

Удалить или скрыть определенный виджет

Подобно тому, как сделать виджет видимым, вы также можете скрыть или удалить конкретный виджет. Чтобы скрыть виджет, выполните следующие действия:

Откройте панель виджетов в Windows 11. Щелкните трехточечный значок виджета, который хотите скрыть. Нажмите кнопку « Удалить виджет» . Если вы хотите повторно добавить этот виджет, вы можете следовать руководству по добавлению нового виджета, упомянутому выше.

Настроить виджеты

В зависимости от виджета вы можете настроить его в соответствии с вашими требованиями. Например, вы можете изменить расположение виджета «Погода», добавить новую лигу в виджет «Спорт», добавить желаемую акцию в виджет «Рекомендовано для вас» и т. Д. Для этого вам нужно щелкнуть трехточечный значок, отображаемый в правом верхнем углу определенного виджета и выберите опцию Настроить виджет.

Затем вы можете выбрать, что хотите отредактировать. Хотя возможности ограничены, вы можете найти всю важную информацию в этих виджетах, настроив их. Кроме того, вы можете скрыть конкретную новость, скрыть издателя, сохранить статью, чтобы прочитать ее позже и т. д.

Поиск виджетов

Как и ваш мобильный телефон, у вас есть окно поиска на панели виджетов. Можно искать в Интернете все, что угодно. Однако он использует Bing в качестве поисковой системы по умолчанию вместо Google и Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию. Чтобы найти что-либо, вам нужно открыть панель виджетов в Windows 11 и ввести что-либо в поле поиска, прежде чем нажимать кнопку Enter .

Как разместить виджеты на рабочем столе Windows?

Вы не можете отображать виджеты на рабочем столе Windows 11, как это было в Windows 7. В Windows 11 нет встроенной опции. Однако вы можете использовать некоторые сторонние приложения для настольных гаджетов, такие как 8GadgetPack, Gadgets Revived и т. Д. чтобы получить гаджеты, похожие на Windows 7, в Windows 11.

Как исправить мои виджеты в Windows 11?

Если виджеты не открываются в Windows 11 или отображаются пустыми, вам необходимо войти в свою учетную запись Microsoft. Windows 11 не отображает виджеты, если вы этого не сделаете. Причина в том, что он позволяет настраивать истории, сохранять их для последующего чтения и т. Д. Без учетной записи Microsoft это невозможно.

Как мне настроить свои виджеты на моем компьютере?

Есть много вещей, которые вы можете сделать, чтобы настроить свои виджеты на компьютере с Windows 11. Например, вы можете показать или скрыть определенный виджет, изменить видимую информацию и многое другое. В этой статье упоминается подробное руководство, и вы можете следовать ему, чтобы выполнить свою работу.

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