0xc0000005 — ошибка при запуске приложения [Решено]

Сложно радоваться жизни, если продуктивной работе или увлекательной игре препятствует ошибка при запуске приложения 0xc0000005. Сегодня мы исследуем причины, по которым она может возникать, и разберемся с возможными вариантами исправления.

Почему возникает ошибка 0xc0000005?

Код ошибки 0xc0000005 обозначает сложности с доступом к ресурсу, чаще всего к какой-то части памяти. Возможные причины возникновения таковы:

Неисправность ОЗУ на физическом уровне (бракованный модуль, перегрев и т.д.);

Проблемы с драйверами устройств (неверная версия, повреждены файлы);

Некорректное обновление или установка софта;

Воздействие вирусов.

А также различные другие факторы, вплоть до ошибок разработчиков из Microsoft.

Как исправить ошибку 0xc0000005

В поисках способа 0xc0000005 как исправить были обнаружены довольно оригинальные способы. Например, в ряде случаев рекомендуется удалить определенные обновления системы. Давайте рассмотрим доступные варианты действий в зависимости от ситуации.

1. Проверка физической памяти

Если ошибка появляется без всякой системы, при случайных комбинациях действий и запускаемых программ, нужно начать с проверки оперативной памяти. Сделать это можно при помощи специализированных утилит, например Memtest86.

Для запуска проверки нужно скачать с официального сайта ISO-образ, записать его на CD или DVD. После этого необходимо загрузить компьютер с записанного диска. Если при запуске ничего не делать, загрузится проверка по умолчанию.

После завершения тестирования программа покажет сводные результаты – данные о количестве прогонов и числе ошибок. Если их много, стоит подумать о замене оперативной памяти.

Если под рукой есть подходящая заведомо исправная планка памяти, можно просто по очереди заменять ей установленные в компьютере. После каждой замены нужно проверять, осталась ли ошибка.

2. Удаление установленных обновлений

Если ошибка 0xc0000005 стала частым гостем после установки системных обновлений, можно попробовать удалить некоторые из них. Да, это не шутка, в данном случае сложности действительно могут возникать при наличии пакетов с номерами KB2872339, KB2859537 и KB2882822 в списке установленных. Также с аналогичной ошибкой сталкивались те пользователи, у которых на компьютерах появлялось обновление KB971033.

Корни проблемы часто ведут аж к моменту установки Windows. Если использовалась нелегальная копия с пиратскими активациями, то часть файлов в ней может быть заменена на модифицированные копии. Однако системе обновлений про это неизвестно, поэтому указанные выше пакеты пытаются использовать оригинальные версии. В результате и возникает ошибка. Справедливости ради отметим, что в некоторых случаях сложности возникали и в честных лицензионных копиях.

Есть несколько способов при такой причине появления 0xc0000005 как исправить ошибку Windows 7. Все они основываются на удалении проблемных обновлений.

3. Удаление через командную строку

Первый вариант – воспользоваться штатными системными программами и командной строкой. Последнюю для этих целей нужно запустить с администраторскими привилегиями: в меню Пуск через поиск следует найти CMD. Затем по обнаруженному объекту кликнуть правой клавишей и в подменю выбрать старт от имени администратора.

Если текущий пользователь обладает администраторскими правами, то можно сразу вводить команды через пункт «Выполнить».

Теперь нужно написать следующую команду:

wusa.exe /uninstall /kb:2872339

По нажатию Enter’а она запустит системный инсталлятор обновлений. При этом параметр /uninstall укажет ему, что необходимо произвести именно удаление, а не установку. Второй параметр конкретизирует, какое именно обновление необходимо убрать из системы.

Аналогичным образом нужно поступить и с остальными номерами (2859537, 2882822, 971033). Удаление каждого из пакетов может занять некоторое время. Нужно дождаться корректного завершения работы команды, чтобы не столкнуться с другими проблемами. Затем следует перезагрузить устройство.

Важно! При включенном автоматическом обновлении пакеты будут повторно установлены. Поэтому рекомендуется проверять эффективность лечения, например, при отключенном интернете. Отключить их можно через Центр обновления: перевести в настройках установку в ручной режим, проверить список доступных. Затем на указанных номерах нужно правым кликом открыть меню и скрыть их.

4. Откат к точке восстановления

Большая удача, если есть точка восстановления, удачно созданная как раз перед установкой обновлений. В таком случае можно просто вернуться к ней, чтобы удалить обновления. Для этого нужно использовать инструмент под названием «Восстановление системы». Разработчики поместили его в привычное меню Пуск, только спрятали в подпапку со служебными программами. Она, в свою очередь, располагается в разделе Стандартных.

После запуска утилиты нужно выбрать соответствующую точку и откатиться до нее. Минус этого метода очевиден: все установленные после данной точки программы испарятся, так что их нужно будет устанавливать повторно.

Откат может помочь и в других случаях, если точно известно, что на момент создания точки ошибка не возникала.

5. Удаление через DISM

Если предыдущие варианты удаления недоступны или не сработали, есть еще один способ устранить ошибку приложения 0xc0000005. Для этого удаление следует запустить из среды восстановления. Чтобы попасть в нее, необходимо при загрузке ПК нажать F8 до появления меню с вариантами загрузки. Затем нужно выбрать «Устранение неполадок компьютера». Альтернативный способ – использовать среду восстановления с установочного диска.

Далее следует загрузить командную строку и определить букву системного диска.

Можно набрать notepad, нажать в нем Ctrl + O и просмотреть имеющиеся в компьютере диски и их буквы. Системный можно опознать по соответствующей метке или по наличию папки Windows. Буква X: при этом используется самой средой восстановления.

Для удаления через DISM нужно получить полные названия установочных пакетов. Их список покажет такая команда (для примера тут указана буква диска D:, если она другая, нужно указать свой вариант):

DISM /Image:D:\ /Get-Packages

Появится довольно длинный список всех обновлений с их статусом. Нужно найти те, у которых в имени есть номера проблемных пакетов (к примеру, KB2859537). Выглядят они примерно так:

После этого нужно скопировать их имена до самого конца (это можно сделать, если сначала выделить их мышкой и затем кликнуть правой кнопкой).

Для рисунка выше команда будет следующей:

DISM /Image:D:\ /Remove-Package /PackageName:Package_for_KB2859537~31bf3866ad364e35~x86~~6.1.1.3

Аналогичным образом следует поступить с другими сбойными обновлениями.

6. Переустановка программы/драйверов

Если ошибка связана с конкретным приложением, можно попробовать его переустановить. В случае игр также может выручить обновление или переустановка драйвера графической карты. Однако эта причина встречается значительно реже, нежели описанные выше варианты.

7. Отключение DEP для проблемного приложения

Иногда программа может некорректно работать из-за DEP – системы, запрещающей исполнение программы, если она определенным образом работает с памятью. В таком случае можно попробовать отключить DEP для приложения (если не поможет, приложение нужно будет убрать из списка исключений).

Сначала нужно открыть свойства системы. Для этого нужно кликнуть правой клавишей мыши по Моему компьютеру и выбрать соответствующий пункт.

Затем требуется открыть Дополнительные параметры системы.

Далее нужно перейти к параметрам в разделе Быстродействие и открыть вкладку с настройками DEP.

По умолчанию DEP действует только для основных программ. Но если появляется 0xc0000005 при запуске приложений системы, следует попробовать второй вариант («… кроме выбранных ниже»). Нужно нажать «Добавить» и указать исполняемый файл сбойной программы.

При этом DEP включится для всех других программ, поэтому пользоваться им следует аккуратно.

Если же описанные способы не сработали, стоит проверить систему на вирусы. Иногда именно они отвечают за искажение файлов и некорректную работу программ с памятью.

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