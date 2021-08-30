Как исправить ошибку Microsoft Store 0x80070005 в Windows 10

Microsoft Store – важная часть среды Windows 10. Он позволяет загружать и устанавливать различные приложения, игры, служебные инструменты и многое другое, чтобы улучшить нашу работу с Windows и повысить производительность. Microsoft Store — это специализированный магазин приложений для Windows, разработанный не кем иным, как корпорацией Microsoft. Он позволяет вам контролировать и управлять всеми своими приложениями и службами в одном месте. Что ж, не только это, всякий раз, когда вам нужно обновить существующие приложения, установленные на вашем устройстве, Microsoft Store также предлагает вам платформу для этого.

Не удается обновить приложения в Microsoft Store ? Застрял с ошибкой Microsoft Store 0x80070005 на ПК с Windows 10? Прежде чем вы впадете в уныние, вам следует кое-что знать. Вы можете легко устранить эту ошибку, выполнив несколько настроек в настройках Windows, и решить эту проблему.

Как исправить ошибку Microsoft Store в Windows 10?

Вот несколько решений, которые позволят вам исправить ошибку Microsoft Store на устройствах с Windows 10. Давайте начнем.

Сбросить Microsoft Store

Один из лучших способов исправить любую ошибку, связанную с Microsoft Store, — сбросить настройки приложения Microsoft Store.

Коснитесь значка Windows на панели задач, выберите значок в виде шестеренки, чтобы открыть настройки.

В настройках Windows нажмите на опцию «Приложения и функции».

В правой части окна прокрутите список приложений и найдите «Microsoft Store». Нажмите на него и нажмите кнопку «Дополнительные параметры».

На экране появится всплывающее окно со списком различных опций, нажмите кнопку «Сброс».

Сброс приложения позволит вам исправить распространенные ошибки и проблемы при загрузке приложения до настроек по умолчанию. Сброс Microsoft Store также приведет к сбросу его кеша, поэтому, если были сохранены какие-либо поврежденные настройки, вы все равно можете начать заново.

Запустите средство устранения неполадок Windows

Переходим к следующему решению, чтобы исправить ошибку Microsoft Store 0x80070005. Теперь мы воспользуемся помощью средства устранения неполадок Windows, которое автоматически сканирует и исправляет критические настройки. Вот что вам нужно сделать.

Откройте настройки Windows, выберите «Обновление и безопасность». Переключитесь на опцию «Устранение неполадок» на левой панели меню.

Выберите параметр «Дополнительные средства устранения неполадок», а затем нажмите «Приложения Магазина Windows», чтобы выбрать определенную область для сканирования.

Следуйте инструкциям на экране, чтобы запустить средство устранения неполадок Windows, после этого перезагрузите устройство, чтобы проверить, сохраняется ли проблема.

Настройте папку Packages

Если вышеупомянутые обходные пути не помогли, теперь мы попробуем внести некоторые изменения в папку Windows Packages. Чтобы продолжить, выполните следующие быстрые шаги.

Нажмите комбинацию клавиш Windows + R, чтобы открыть диалоговое окно «Выполнить». Введите «% localappdata%» в текстовое поле и нажмите Enter.

Найдите папку «Пакеты», щелкните ее правой кнопкой мыши и выберите «Свойства», чтобы открыть дополнительные настройки.

В окне «Свойства» перейдите на вкладку «Безопасность».

Нажмите кнопку «Дополнительно».

Нажмите на кнопку «Добавить», чтобы добавить свое имя пользователя как «Полный доступ».

Нажмите на опцию «Выбрать принципала».

Нажмите кнопку «Типы объектов», а затем выберите «Пользователи», «Группа» и «Создать участника безопасности» в качестве значения.

Нажмите на кнопку «Проверить имена», а затем установите флажок «Полный доступ для основных разрешений».

Нажмите кнопки «Применить» и «ОК», чтобы сохранить последние изменения.

Перезагрузите устройство, если на вашем устройстве по-прежнему возникает ошибка Microsoft Store 0x80070005.

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На этом заканчивается наше руководство о том, как легко исправить ошибку Microsoft Store 0x80070005. Вы можете использовать любой из вышеупомянутых методов, чтобы решить эту проблему, чтобы снова начать использовать Microsoft Store без каких-либо препятствий. Даже если вы все еще сталкиваетесь с какими-либо проблемами, не стесняйтесь оставлять свои вопросы в поле для комментариев!

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