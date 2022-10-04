Пропал звук на компьютере Windows 10: что делать и как исправить

Возможно, кто-то из вас когда-то сталкивался с этой проблемой — нет звука в Windows. Это руководство может помочь вам решить проблему. Прежде чем начать, убедитесь, что вы правильно подключили все кабели и не отключили звук динамиков по ошибке.

Такие проблемы со звуком могут быть вызваны неправильно настроенными настройками звука, неисправными внешними динамиками, устаревшими или поврежденными драйверами устройств. Вам необходимо проверить регуляторы громкости, уровни и настройки, настройки улучшения звука, а затем выполнить шаги по устранению неполадок, чтобы устранить проблему и обновить аудиодрайверы.

Проверьте свой драйвер

Обычно вы должны открыть «Панель управления»> «Звук»> на вкладках «Воспроизведение» и «Запись», выбрать и установить значения по умолчанию. Дополнительно или в качестве альтернативы вам, возможно, также придется попробовать следующее: нажмите «Пуск» > «Диспетчер устройств» в строке поиска меню «Пуск» > нажмите «Ввод».

Откроется Диспетчер устройств. Разверните Звуковые, видео и игровые контроллеры. Найдите свое аудиоустройство — дважды щелкните его, чтобы открыть окно «Свойства». Посмотрите, установлены ли драйвера и правильно ли работает устройство.

Во вкладке «Драйвер» нажмите « Обновить драйвер» . Нажмите «ОК». В противном случае вам, возможно, придется удалить драйвер (но НЕ удаляйте его), а затем в «Диспетчере устройств»> «Действие»> «Сканировать на предмет изменений оборудования». Это переустановит драйвер.

Проверьте свою звуковую карту

Убедитесь, что на вашем ПК с Windows установлена ​​звуковая карта или звуковой процессор, и он работает правильно. Чтобы проверить это, выберите параметр «Поиск» на панели чудо-кнопок, введите « Диспетчер устройств » и нажмите « Настройки » . Откройте Диспетчер устройств, дважды щелкните Звуковые, видео и игровые контроллеры, чтобы развернуть эту категорию. Если звуковая карта указана в списке, она у вас установлена. Ноутбуки и планшеты обычно не имеют звуковых карт. Вместо этого они имеют встроенные звуковые процессоры, которые отображаются в той же категории в диспетчере устройств.

Посмотрите, правильно ли он работает. Если состояние устройства показывает, что устройство работает правильно, проблема связана с настройками звука, динамиками или кабелями.

Установите правильное аудиоустройство по умолчанию

Введите «Звук» в поиске и выберите «Настройки». Выберите Звук. В разделе вкладки «Воспроизведение» вы найдете несколько аудиоустройств; отображаются как динамики, за которыми следует имя устройства. Вы также заметите, что рядом с устройством по умолчанию отображается зеленая галочка с надписью «По умолчанию», если у вас несколько устройств.

Если в качестве аудиоустройства по умолчанию указано неправильное аудиоустройство, выберите правильное устройство и нажмите кнопку «Установить по умолчанию». Перезагрузите компьютер!

Отключите улучшения

В панели управления звуком на вкладке «Воспроизведение» щелкните правой кнопкой мыши «Устройство по умолчанию» и выберите «Свойства». На вкладке «Улучшения» выберите « Отключить все улучшения » и посмотрите, сможете ли вы воспроизвести аудиоустройство. Если это поможет, отлично, в противном случае сделайте это для каждого устройства по умолчанию и посмотрите, поможет ли это.

Проверьте, правильно ли подключены кабели динамиков и наушников

В наши дни новые ПК оснащены тремя и более разъемами, в том числе:

разъем для микрофона

линейный разъем

линейный выход.

Эти разъемы подключаются к звуковому процессору. Поэтому убедитесь, что ваши динамики подключены к разъему линейного выхода. Если вы не уверены, какой разъем правильный, попробуйте подключить динамики к каждому из разъемов и посмотрите, воспроизводится ли звук.

Если вы используете наушники, убедитесь, что динамики не подключены к линейному выходу (наушникам) вашей звуковой карты или ПК.

Измените аудиоформат

В панели управления звуком на вкладке «Воспроизведение» щелкните правой кнопкой мыши «Устройство по умолчанию» и выберите «Свойства». На вкладке «Дополнительно» в разделе «Формат по умолчанию» измените параметр, а затем проверьте свое аудиоустройство. Если это поможет, отлично, иначе измените настройку еще раз и посмотрите, поможет ли это.

Проверьте, правильно ли подключены кабели HDMI

Если вы используете кабель HDMI для подключения компьютера к монитору с динамиками, поддерживающими HDMI, скорее всего, вы не услышите звук. В такой ситуации вам необходимо установить аудиоустройство HDMI по умолчанию. Чтобы проверить, поддерживается ли звук HDMI, выполните следующие действия:

Введите Звук в поле поиска и нажмите Настройки. Далее выберите Звук. На вкладке «Воспроизведение» найдите устройство HDMI. Если у вас есть устройство HDMI, нажмите кнопку « Установить по умолчанию » и нажмите «ОК». Изменение аудиоустройства может потребовать перезагрузки компьютера.

Ваш монитор HDMI должен иметь аудиовход, если у вас нет аудиоустройства HDMI. Что вам необходимо сделать, так это подключить отдельный аудиокабель от звуковой карты вашего ПК непосредственно к монитору. Если у монитора нет динамиков, вам потребуется подключить аудиосигнал к другому устройству, например, к внешним динамикам ПК или домашней стереосистеме.

Запустите средство устранения неполадок со звуком и аудио

Если ничего не помогает, вы можете использовать встроенный инструмент устранения неполадок в Windows 11/10/8. Инструмент может автоматически решить проблему с записью звука.

Чтобы открыть средство устранения неполадок со звуком и звуком, откройте панель управления, нажав комбинацию Win+X и выбрав «Панель управления». Затем в разделе «Система и безопасность» нажмите «Найти и устранить проблемы». Или щелкните правой кнопкой мыши значок динамика в области уведомлений панели задач и выберите « Устранение неполадок со звуком », чтобы открыть средство устранения неполадок со звуком и звуком.

Когда закончите, выберите «Оборудование и звук» и нажмите ссылку « Устранение неполадок с записью звука ».