Как восстановить удаленное видео с жесткого диска?

Программное обеспечение Systweak Photos Recovery, которое изначально было разработано для восстановления удаленных изображений, добавило еще один модуль, который помогает пользователям восстанавливать удаленные видео с их жесткого диска. Давайте рассмотрим простые и быстрые способы восстановления удаленных видео с вашего компьютера.

Как восстановить удаленные видео с жесткого диска

Программа Systweak Photos Recovery — отличное решение, простое в использовании. Сканирование секторов жесткого диска с помощью этого приложения становится простым, и оно завершает огромную работу по восстановлению удаленных видео с помощью нескольких щелчков мыши. Вот как заставить его работать:

Загрузите программу Systweak Photos Recovery с официального сайта — www.systweak.com/photos-recovery. Дважды щелкните загруженный файл (10 МБ), чтобы начать процедуру установки. Чтобы установить программное обеспечение, следуйте инструкциям на экране с соответствующими ответами. Откройте приложение и используйте ключ, полученный в электронном письме, для завершения процесса активации. После регистрации программного обеспечения перейдите на главный экран интерфейса приложения и выберите место на жестких или портативных дисках. Выберите тип сканирования «Быстрое сканирование» или «Глубокое сканирование», затем нажмите кнопку «Начать сканирование». Устройтесь поудобнее и дождитесь завершения процедуры. В зависимости от размера вашего диска для хранения и количества обнаруживаемых видео это может занять значительное время. Будет отображен список фотографий и видео, которые можно восстановить. У вас есть возможность выбрать каждое видео по отдельности или выбрать все фотографии, а затем нажать кнопку «Восстановить». Затем выберите папку для восстановления удаленных видео и нажмите ОК. Не рекомендуется выбирать то же место, где изначально были сохранены видео, поскольку это может помешать процессу восстановления. Дождитесь завершения процесса перед выходом из программы. Ваши изображения будут сохранены в папке в том месте, которое вы указали на предыдущем шаге.

На этом мы подошли к концу простых и быстрых шагов по восстановлению удаленных видео. Используя программное обеспечение для восстановления видео, такое как Systweak Photos Recovery, вы можете легко восстановить случайно удаленные видео.