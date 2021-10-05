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Как восстановить удаленное видео с жесткого диска?

Как восстановить удаленное видео с жесткого диска?
На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Программное обеспечение Systweak Photos Recovery, которое изначально было разработано для восстановления удаленных изображений, добавило еще один модуль, который помогает пользователям восстанавливать удаленные видео с их жесткого диска. Давайте рассмотрим простые и быстрые способы восстановления удаленных видео с вашего компьютера.

Как восстановить удаленные видео с жесткого диска

Программа Systweak Photos Recovery — отличное решение, простое в использовании. Сканирование секторов жесткого диска с помощью этого приложения становится простым, и оно завершает огромную работу по восстановлению удаленных видео с помощью нескольких щелчков мыши. Вот как заставить его работать:

  1. Загрузите программу Systweak Photos Recovery с официального сайта — www.systweak.com/photos-recovery.
  2. Дважды щелкните загруженный файл (10 МБ), чтобы начать процедуру установки.
  3. Чтобы установить программное обеспечение, следуйте инструкциям на экране с соответствующими ответами. Фото Восстановление
  4. Откройте приложение и используйте ключ, полученный в электронном письме, для завершения процесса активации.
  5. После регистрации программного обеспечения перейдите на главный экран интерфейса приложения и выберите место на жестких или портативных дисках.
  6. Выберите тип сканирования «Быстрое сканирование» или «Глубокое сканирование», затем нажмите кнопку «Начать сканирование».
  7. Устройтесь поудобнее и дождитесь завершения процедуры. В зависимости от размера вашего диска для хранения и количества обнаруживаемых видео это может занять значительное время. Инструмент восстановления фотографий
  8. Будет отображен список фотографий и видео, которые можно восстановить. У вас есть возможность выбрать каждое видео по отдельности или выбрать все фотографии, а затем нажать кнопку «Восстановить». Предварительный просмотр
  9. Затем выберите папку для восстановления удаленных видео и нажмите ОК. Не рекомендуется выбирать то же место, где изначально были сохранены видео, поскольку это может помешать процессу восстановления. восстановить удаленные видео
  10. Дождитесь завершения процесса перед выходом из программы. Ваши изображения будут сохранены в папке в том месте, которое вы указали на предыдущем шаге. Восстановление фотографий Systweak

На этом мы подошли к концу простых и быстрых шагов по восстановлению удаленных видео. Используя программное обеспечение для восстановления видео, такое как Systweak Photos Recovery, вы можете легко восстановить случайно удаленные видео.

 

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