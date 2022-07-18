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Как установить публичную бета-версию iOS 16

Как установить публичную бета-версию iOS 16
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Содержание
  1. Совместимость
  2. Как сделать архивную резервную копию
  3. Особенности iOS 16

11 июля Apple отправила новые бета-обновления iOS 16 и iPadOS 16 в свою группу открытого бета-тестирования, предоставив неразработчикам возможность опробовать новое программное обеспечение перед его осенним запуском.

Зарегистрироваться для получения бета-версии ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌ очень просто, и это можно сделать, зарегистрировав iPhone или iPad в бесплатной программе бета-тестирования Apple. Инструкции приведены ниже.

  1. На устройстве iOS откройте Safari и перейдите на веб-сайт Apple Beta Software Program.
  2. Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и введите свои учетные данные Apple ID или войдите в систему, используя свой «Apple ID», если вы подписались на бета-тестирование предыдущего обновления.
  3. При необходимости примите условия программы бета-тестирования Apple.
  4. После входа в систему вы увидите главный экран, который представляет собой руководство по общедоступным бета-версиям. Нажмите на iOS (или iPadOS, если вы устанавливаете на ‌iPad‌).
  5. Внимательно прочитайте инструкции Apple, а затем, используя ссылку в разделе «Начало работы», выберите «зарегистрировать устройство iOS».
  6. Обязательно сделайте архивную резервную копию вашей текущей версии iOS с помощью Finder, следуя инструкциям Apple или воспользовавшись нашим руководством ниже. Это позволит вам вернуться к iOS 15 , если это необходимо, и имеет решающее значение, если вам не нравится опыт тестирования ‌iOS 16‌.
  7. Прокрутите вниз и нажмите на кнопку «Загрузить профиль».
  8. Когда вы увидите всплывающее окно с сообщением, что веб-сайт пытается загрузить профиль конфигурации, нажмите «Разрешить».
  9. Откройте приложение «Настройки» на своем устройстве iOS, а затем нажмите на раздел «Загруженный профиль», который находится прямо под вашей информацией «Apple ID».
  10. В правом верхнем углу экрана нажмите «Установить».
  11. Введите пароль и снова нажмите «Установить». Если у вас установлен предыдущий бета-профиль, вам может потребоваться удалить его на этом этапе в разделе «Основные»> «Профиль» и повторить описанные выше шаги. В противном случае согласитесь с текстом согласия и нажмите «Установить» в третий раз.
  12. Нажмите «Готово».
  13. Ваш телефон предложит вам перезагрузиться. Оттуда вернитесь на главный экран настроек.
  14. В разделе «Общие» выберите «Обновление ПО», а затем «Загрузить и установить».
  15. После загрузки бета-обновления вы можете нажать «Установить сейчас», чтобы настроить его, и оттуда ‌iPhone‌ установит программное обеспечение, перезагрузится, и вы сможете работать с ‌iOS 16‌ программное обеспечение.

Совместимость

‌iOS 16‌ совместима с ‌iPhone‌ 8 и более поздними версиями, и, к сожалению, прекращает поддержку моделей ‌iPhone‌ 6s и ‌iPhone‌ 7. 

iPhone, способные работать на ‌iOS 16‌:

  • iPhone 13
  • ‌iPhone 13‌ mini
  • iPhone 13 Pro
  • ‌iPhone 13 Pro‌ Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • ‌iPhone 12‌ Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • ‌iPhone 11‌ Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • ‌iPhone‌ XS
  • ‌iPhone‌ XS Max
  • ‌iPhone‌ XR
  • ‌iPhone‌ X
  • ‌iPhone‌ 8
  • ‌iPhone‌ 8 Plus
  • iPhone SE (2 поколение и позже)

‌iPadOS 16‌ совместима со следующими iPad:

  • iPad Pro (все модели)
  • iPad Air (3 поколение и позже)
  • ‌iPad‌ (5 поколение и позже)
  • iPad mini (5 поколение и позже)

Как сделать архивную резервную копию

Как упоминалось в нашем руководстве по установке общедоступной бета-версии, важно сделать архивную резервную копию вашего устройства, если вы хотите перейти на версию ‌iOS 15‌. После обновления до ‌iOS 16‌ резервная копия ‌iOS 16‌ не может быть восстановлена ​​в программном обеспечении ‌iOS 15‌, поэтому вам необходимо заранее сделать резервную копию. Вот как:

  1. Подключите свой ‌iPhone‌, ‌iPad‌ или iPod touch к вашему Mac с помощью прилагаемого кабеля.
  2. Откройте окно Finder, щелкнув значок Finder в Dock.
  3. Щелкните имя своего устройства iOS на боковой панели. Как установить публичную бета-версию iOS 16
  4. Если вы впервые подключаете свое устройство к Mac, нажмите « Доверие » в окне Finder. Как установить публичную бета-версию iOS 16
  5. Нажмите «Доверять» на своем устройстве, когда появится запрос, затем введите пароль для подтверждения.
  6. На вкладке «Общие» щелкните кружок рядом с надписью «Резервное копирование всех данных с [iPhone/iPad/iPod touch] на этот Mac».
  7. Если вы не хотите создавать зашифрованную резервную копию или уже настроили зашифрованное резервное копирование, нажмите «Создать резервную копию сейчас» в нижней части вкладки «Общие».

Как установить публичную бета-версию iOS 16

Когда резервное копирование завершено, вы можете найти дату и время последнего резервного копирования на вкладке «Общие», чуть выше кнопки «Управление резервными копиями».

Особенности iOS 16

‌iOS 16‌ — это значительное обновление, которое обеспечивает полностью переработанный интерфейс блокировки экрана на ‌iPhone‌, позволяя вам по-новому настраивать внешний вид вашего устройства. Экраны блокировки теперь могут иметь виджеты и могут быть связаны с режимами фокусировки.

FaceTime поддерживает Handoff, появились новые функции для здоровья и фитнеса, Apple добавила улучшенный обмен фотографиями с помощью общей библиотеки фотографий iCloud и многое другое. Полный список функций ‌iOS 16‌ можно найти в нашем специальном обзоре iOS 16 .

Некоторые функции ‌iOS 16‌ еще не работают и не будут реализованы до конца периода бета-тестирования, о чем следует знать. iOS и ‌iPadOS 16‌ будут находиться в стадии бета-тестирования в течение нескольких месяцев, поскольку Apple совершенствует и обновляет программное обеспечение перед его осенним выпуском.

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