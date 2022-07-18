Как установить публичную бета-версию iOS 16

11 июля Apple отправила новые бета-обновления iOS 16 и iPadOS 16 в свою группу открытого бета-тестирования, предоставив неразработчикам возможность опробовать новое программное обеспечение перед его осенним запуском.

Зарегистрироваться для получения бета-версии ‌iOS 16‌ или ‌iPadOS 16‌ очень просто, и это можно сделать, зарегистрировав iPhone или iPad в бесплатной программе бета-тестирования Apple. Инструкции приведены ниже.

На устройстве iOS откройте Safari и перейдите на веб- сайт Apple Beta Software Program . Нажмите кнопку «Зарегистрироваться» и введите свои учетные данные Apple ID или войдите в систему, используя свой «Apple ID», если вы подписались на бета-тестирование предыдущего обновления. При необходимости примите условия программы бета-тестирования Apple. После входа в систему вы увидите главный экран, который представляет собой руководство по общедоступным бета-версиям. Нажмите на iOS (или iPadOS, если вы устанавливаете на ‌iPad‌). Внимательно прочитайте инструкции Apple, а затем, используя ссылку в разделе «Начало работы», выберите «зарегистрировать устройство iOS». Обязательно сделайте архивную резервную копию вашей текущей версии iOS с помощью Finder, следуя инструкциям Apple или воспользовавшись нашим руководством ниже. Это позволит вам вернуться к iOS 15 , если это необходимо, и имеет решающее значение, если вам не нравится опыт тестирования ‌iOS 16‌. Прокрутите вниз и нажмите на кнопку «Загрузить профиль». Когда вы увидите всплывающее окно с сообщением, что веб-сайт пытается загрузить профиль конфигурации, нажмите «Разрешить». Откройте приложение «Настройки» на своем устройстве iOS, а затем нажмите на раздел «Загруженный профиль», который находится прямо под вашей информацией «Apple ID». В правом верхнем углу экрана нажмите «Установить». Введите пароль и снова нажмите «Установить». Если у вас установлен предыдущий бета-профиль, вам может потребоваться удалить его на этом этапе в разделе «Основные»> «Профиль» и повторить описанные выше шаги. В противном случае согласитесь с текстом согласия и нажмите «Установить» в третий раз. Нажмите «Готово». Ваш телефон предложит вам перезагрузиться. Оттуда вернитесь на главный экран настроек. В разделе «Общие» выберите «Обновление ПО», а затем «Загрузить и установить». После загрузки бета-обновления вы можете нажать «Установить сейчас», чтобы настроить его, и оттуда ‌iPhone‌ установит программное обеспечение, перезагрузится, и вы сможете работать с ‌iOS 16‌ программное обеспечение.

Совместимость

‌iOS 16‌ совместима с ‌iPhone‌ 8 и более поздними версиями, и, к сожалению, прекращает поддержку моделей ‌iPhone‌ 6s и ‌iPhone‌ 7.

iPhone, способные работать на ‌iOS 16‌:

iPhone 13

‌iPhone 13‌ mini

iPhone 13 Pro

‌iPhone 13 Pro‌ Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

‌iPhone 12‌ Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

‌iPhone 11‌ Pro

iPhone 11 Pro Max

‌iPhone‌ XS

‌iPhone‌ XS Max

‌iPhone‌ XR

‌iPhone‌ X

‌iPhone‌ 8

‌iPhone‌ 8 Plus

iPhone SE (2 поколение и позже)

‌iPadOS 16‌ совместима со следующими iPad:

iPad Pro (все модели)

iPad Air (3 поколение и позже)

‌iPad‌ (5 поколение и позже)

iPad mini (5 поколение и позже)

Как сделать архивную резервную копию

Как упоминалось в нашем руководстве по установке общедоступной бета-версии, важно сделать архивную резервную копию вашего устройства, если вы хотите перейти на версию ‌iOS 15‌. После обновления до ‌iOS 16‌ резервная копия ‌iOS 16‌ не может быть восстановлена ​​в программном обеспечении ‌iOS 15‌, поэтому вам необходимо заранее сделать резервную копию. Вот как:

Подключите свой ‌iPhone‌, ‌iPad‌ или iPod touch к вашему Mac с помощью прилагаемого кабеля. Откройте окно Finder , щелкнув значок Finder в Dock. Щелкните имя своего устройства iOS на боковой панели. Если вы впервые подключаете свое устройство к Mac, нажмите « Доверие » в окне Finder. Нажмите « Доверять » на своем устройстве, когда появится запрос, затем введите пароль для подтверждения. На вкладке «Общие» щелкните кружок рядом с надписью «Резервное копирование всех данных с [iPhone/iPad/iPod touch] на этот Mac» . Если вы не хотите создавать зашифрованную резервную копию или уже настроили зашифрованное резервное копирование, нажмите «Создать резервную копию сейчас» в нижней части вкладки «Общие».

Когда резервное копирование завершено, вы можете найти дату и время последнего резервного копирования на вкладке «Общие», чуть выше кнопки «Управление резервными копиями».

Особенности iOS 16

‌iOS 16‌ — это значительное обновление, которое обеспечивает полностью переработанный интерфейс блокировки экрана на ‌iPhone‌, позволяя вам по-новому настраивать внешний вид вашего устройства. Экраны блокировки теперь могут иметь виджеты и могут быть связаны с режимами фокусировки.

FaceTime поддерживает Handoff, появились новые функции для здоровья и фитнеса, Apple добавила улучшенный обмен фотографиями с помощью общей библиотеки фотографий iCloud и многое другое. Полный список функций ‌iOS 16‌ можно найти в нашем специальном обзоре iOS 16 .

Некоторые функции ‌iOS 16‌ еще не работают и не будут реализованы до конца периода бета-тестирования, о чем следует знать. iOS и ‌iPadOS 16‌ будут находиться в стадии бета-тестирования в течение нескольких месяцев, поскольку Apple совершенствует и обновляет программное обеспечение перед его осенним выпуском.