Как установить собственный фон Safari в iOS 15?

Одно из больших изменений в iOS 15 — это полностью переработанный Safari. Совершенно новый браузер призван упростить использование одной рукой и предлагает больше возможностей для настройки. Следуйте инструкциям по установке пользовательского фона iPhone Safari в iOS 15.
Что касается настройки пользовательского фона iPhone Safari, его можно быстро и легко изменить, и вы можете использовать любые свои собственные изображения или новые включенные фоновые обои от Apple.
Как установить собственный фон для iPhone Safari в iOS 15
- Откройте пустую страницу Safari (коснитесь значка с двумя квадратами> коснитесь значка + в нижнем углу)
- Проведите до самого низа и коснитесь Редактировать
- Коснитесь переключателя рядом с Фоновым изображением
- Нажмите +, чтобы использовать собственное изображение, или выберите один из фоновых обоев из комплекта.
- Вот как выглядит процесс:
Вы также можете изменить порядок разделов стартовой страницы или включить / выключить их для дальнейшей настройки вашей настройки.
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