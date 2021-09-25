Как установить собственный фон Safari в iOS 15?

Одно из больших изменений в iOS 15 — это полностью переработанный Safari. Совершенно новый браузер призван упростить использование одной рукой и предлагает больше возможностей для настройки. Следуйте инструкциям по установке пользовательского фона iPhone Safari в iOS 15.

Что касается настройки пользовательского фона iPhone Safari, его можно быстро и легко изменить, и вы можете использовать любые свои собственные изображения или новые включенные фоновые обои от Apple.

Как установить собственный фон для iPhone Safari в iOS 15

Откройте пустую страницу Safari (коснитесь значка с двумя квадратами> коснитесь значка + в нижнем углу) Проведите до самого низа и коснитесь Редактировать Коснитесь переключателя рядом с Фоновым изображением Нажмите +, чтобы использовать собственное изображение, или выберите один из фоновых обоев из комплекта. Вот как выглядит процесс:

Вы также можете изменить порядок разделов стартовой страницы или включить / выключить их для дальнейшей настройки вашей настройки.

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